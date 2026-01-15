L’attore comico Checco Zalone si trovava al ristorante quando è stato riconosciuto da una fan. La clip che lo vede come protagonista diventa virale.

Un momento molto proficuo quello che sta vivendo Checco Zalone. L’attore comico pugliese è infatti al centro della scena in quanto è da poco uscito al cinema il suo ultimo film “Buen Camino”. Nelle scorse ore è diventato virale sui social dopo l’incontro con una fan. Ecco cosa è successo e la sua reazione.

Grande successo per Checco Zalone

Se pensiamo agli artisti comici italiani più amati di sempre dobbiamo citare Checco Zalone, il quale con la sua ironia e comicità è riuscito a ritagliarsi un posto d’onore nel cuore degli italiani.

Da sempre al centro di sketch e lungometraggi di successo, il comico sta vivendo l’ennesimo periodo di successo a seguito del film presente ora al cinema. Il film che lo vede come protagonista si intitola “Buen Camino” ed è stato lanciato nelle sale il 25 dicembre 2025. Il successo è strepitoso, in quanto si conta un incasso superiore ai 65 milioni di euro, elemento che gli ha permesso di ottenere il secondo posto nella storia del box office italiano. Un vero record!

Lo sketch diventa virale: cosa è successo al ristorante

In questo momento Checco Zalone è diventato più virale che mai a seguito di un momento di vita quotidiana che si è trasformato In qualcosa di più. L’attore si trovava in un ristorante per una cena tranquilla quando all’improvviso è stato riconosciuto da una fan di nome Vittoria.

La ragazza ha quindi deciso di avvicinare l’attore per chiedergli di far parte del video di 18esimo compleanno che stava riservando per una sua amica. Il comico ha ovviamente accettato di partecipare a questo messaggio. “Ciao Letizia, so che i tuoi amici stavano cercando una conclusione a questo video. Beh, sono io. Ma a culo, perché stavo qui a mangiare. Cioè sono qui gratis. Se questa è la fortuna che avrai e che ti seguirà nella vita, potrai andare tranquilla. Tanti auguri“.