Nuovo trasloco per Belen Rodriguez: la showgirl cambia nuovamente casa e porta con sé i figli Luna Marì e Santiago.

Un periodo di grandi cambiamenti si prospetta per Belen Rodriguez, la quale ha nuovamente deciso di cambiare caso portando con sé i figli Santiago e Luna Marì. Il tutto sarebbe da imputare alla nuova crisi che vede la showgirl come protagonista. Intanto, fa discutere anche la sua ‘assenza’ nella docuserie su Fabrizio Corona.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Nuova crisi per Belen Rodriguez

L’ultimo periodo non è stato dei più facili per Belen Rodriguez. La bellissima modella e presentatrice ha dichiarato di vivere un momento piuttosto intenso che l’ha portata a vivere dei periodi di sconforto che non ha ancora del tutto superato..

Esistono tanti modi di reagire a queste avversità e la showgirl ha deciso di seguire un percorso che sicuramente le permetterà di aprire un nuovo capitolo della sua vita. Proprio per questo ha deciso di cambiare casa, portando con sé i figli Santiago e Luna Marì.

Belen cambia casa: “Sono molto felice”

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Novella 2000, Belen Rodriguez avrebbe deciso di reagire alla crisi comprando una casa nuova. Poco più di un anno e mezzo fa la donna si era trasferita nel quartiere di Moscova a Milano ed era stato proprio l’ex marito Stefano De Martino ad aiutarla nel trasloco.

Ora però si prospetta un nuovo cambiamento, in quanto Belen è intenta a fare scatoloni per trasferirsi di nuovo. Pare che la modella abbia trovato un appartamento in un palazzo storico molto bello che si trova nello stesso quartiere nel quale già risiede. Ovviamente con lei si trasferiranno nella nuova dimora anche i figli Santiago e Luna Marì. Un nuovo inizio che sicuramente le permetterà di affrontare la vita da un un punto di vista completamente diverso.