“Solo se Ilary Blasi ci prova con me”: Selvaggia Lucarelli risponde definitivamente sul GF Vip

Selvaggia Lucarelli smentisce duramente Fanpage e le voci su una presunta trattativa con Mediaset per il Grande Fratello Vip.

Da qualche settimana la voce di contatti tra Mediaset e Selvaggia Lucarelli per il dopo-Signorini al Grande Fratello Vip ha iniziato a circolare con insistenza. Il 16 gennaio 2026 Fanpage.it ha pubblicato un articolo dal titolo “Mediaset vuole Selvaggia Lucarelli a ogni costo: sul tavolo molto più del Grande Fratello Vip“, in cui vengono svelati i dettagli di una presunta offerta avanzata dalla rete televisiva. Tuttavia, la replica della giornalista non si è fatta attendere…

Selvaggia Lucarelli vicina a Mediaset: l’indiscrezione di Fanpage

Nel pezzo pubblicato da Fanpage si legge che Mediaset sarebbe intenzionata ad assicurarsi Selvaggia Lucarelli per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Al punto da aver messo sul tavolo un’offerta articolata: “Un cachet da top player, la promessa di un programma tutto suo su Rete 4 e nel pacchetto anche Lorenzo Biagiarelli“.

Tuttavia, viene riportato anche un ostacolo importante, ovvero il fatto che “la giurata non vorrebbe lasciare Ballando con le stelle“, facendo riferimento al suo attuale ruolo nel programma condotto da Milly Carlucci.

“Il GF lo faccio solo se Ilary Blasi ci prova con me”: la replica su Instagram

La giornalista ha reagito prontamente alla notizia condividendo uno screenshot dell’articolo nelle sue Storie Instagram, accompagnato dalla frase: “Oh ci fosse una cosa vera“.

Poco dopo Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un ulteriore chiarimento, accusando direttamente la testata: “Da qualche mese Fanpage pubblica notizie completamente inventate su di me a firma del solito. Forse sarebbe il caso di fare la minima verifica giornalista anche perché va bene fare clickbait inventando contratti ormai prossimi alla firma, condizioni, cachet, ma scrivere che nell’inesistente pacchetto richiesto a un editore televisivo ci sia pure una rubrica per il fidanzato in qualche programma della mattina (dove, poi???) è roba da miserabili“.

Ha poi negato l’esistenza di qualsiasi richiesta o trattativa con Mediaset, aggiungendo con sarcasmo: “Non esiste alcun pacchetto di richieste e il mio fidanzato al momento preferirebbe darsi fuoco con la torcia olimpica che avere una rubrica a caso in tv“. L’opinionista ha concluso la sua risposta con un’ultima nota ironica: “Detto ciò, il GF lo faccio solo se Ilary Blasi ci prova con me“.