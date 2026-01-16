Il mondo della musica Italiana piange Tony Dallara, il celebre cantante e musicista che trionfò a Sanremo con il brano Romantica.

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Tony Dallara, il cantante, attore e pittore le cui canzoni hanno raggiunto il successo internazionale. Il suo brano più famoso, Romantica, è stato tradotto in svariate lingue (tra cui anche il giapponese). Il suo primo contratto musicale, nel ’57, gli era stato fatto firmare – in maniera fortuita – mentre svolgeva l’attività di fattorino presso la casa discografica Music grazie al direttore Walter Guertler, rimasto colpito dalle sue capacità.

Tony Dallara è morto

La musica e lo spettacolo italiano piangono il celebre artista Tony Dallara, che nel corso della sua carriera si era distinto come cantante ma anche come attore e come pittore.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi lo stanno ricordando e omaggiando attraverso i social e sono in molti ad aver dedicato al musicista alcuni dei loro messaggi di cordoglio via social. Dallara è stato il più anziano artista ad aver vinto il Festival di Sanremo da solista (con la sua Romantica) e a seguire, nel corso della sua carriera, si era accostato sempre di più alla musica melodica.

La vita privata

Il musicista è stato legato fin dagli anni ’70 a sua moglie Patrizia, con cui ha avuto le figlie Natasha e Lisa. “Cosa mi ha fatto innamorare di lui? La follia!”, aveva ammesso a Oggi la moglie di Dallara (il cui vero nome era Antonio Larderà) in un’intervista fatta insieme a lui, e ancora: “Noi siamo una famiglia molto unita, anche con le nostre figlie. E nelle nostre follie noi abbiamo un equilibrio, riusciamo a divertirti. Lui si è dedicato del tutto alla famiglia, si è annientato per noi. Noi, poi, siamo molto festaioli, ogni occasione per noi è buona per festeggiare”.