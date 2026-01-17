Striscia la Notizia debutta il 22 gennaio con la ‘Queen’ Maria De Filippi in un ruolo inedito: ecco le anticipazioni.

Dopo il successo riscosso con la sua presenza a Belve, Maria De Filippi torna a sorprendere il pubblico televisivo con una partecipazione inaspettata. La conduttrice, da sempre protagonista indiscussa del piccolo schermo, entra a far parte della nuova stagione di Striscia la Notizia in un ruolo completamente inedito. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Striscia la Notizia torna in tv: le anticipazioni

La nuova stagione di Striscia la Notizia, come riportato dal sito Novella 2000, si rinnova anche dal punto di vista scenico e musicale. Il format, che debutta il 22 gennaio, si arricchisce infatti della presenza di una band dal vivo, diretta dal maestro Demo Morselli, una novità assoluta che punta ad aumentare l’energia e il coinvolgimento del pubblico.

La conduzione resta saldamente affidata agli storici volti di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, mentre lo studio che ospiterà il programma è stato completamente rinnovato. A completare il quadro delle novità ci sono sei nuove Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

Volti freschi e carismatici, scelti per portare nuova vitalità a una trasmissione che continua a reinventarsi pur restando fedele alla propria identità.

Il debutto di Maria De Filippi: il suo ruolo inedito

Per la prima volta nella sua carriera, aggiunge il sito Novella 2000, Maria De Filippi partecipa a Striscia la Notizia non come conduttrice ma come inviata. La sua missione è chiara e significativa: consegnare la “mer**na” a chi parcheggia abusivamente nei posti riservati alle persone con disabilità.

In questa particolare inchiesta, la Queen sarà affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, pronti a portare avanti con lei questa “missione“. Una partecipazione che segna un nuovo modo di vedere la conduttrice.