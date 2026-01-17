Belen Rodriguez fa discutere per dichiarazioni sul vaccino anti-Covid vicine al pensiero no-vax. Matteo Bassetti interviene con una dura replica.

Dopo la polemica per l’assenza nella docuserie di Fabrizio Corona, Belen Rodriguez ha fatto discutere per alcune affermazioni condivise sui social, in cui ha collegato il proprio stato di salute al vaccino anti-Covid. Le sue parole sono state subito interpretate come vicine alle posizioni no-vax, scatenando una risposta immediata da parte del virologo Matteo Bassetti, che ha contestato con fermezza le sue affermazioni.

“Dopo il vaccino siamo messi un pò così”: le parole no-vax di Belen

Attraverso le sue Instagram Stories, Belen Rodriguez ha raccontato di vivere una condizione di forte spossatezza e affaticamento fisico, che lei stessa collega alla somministrazione del vaccino anti-Covid.

“Ho avuto 39 di febbre, stavo veramente sotto a un treno“, ha spiegato, aggiungendo: “Sono tra quelli che pensano che dopo il vaccino siamo messi un po’ così“. La showgirl ha poi precisato che non si tratta di un caso isolato: “Ho tanti amici che stanno così. A volte non riesco neanche ad alzarmi, queste cose ti lasciano senza forza fisica“.

Per cercare di stare meglio, ha detto di ricorrere a metodi alternativi: “Per curarmi mi faccio flebo di vitamine“.

La reazione furiosa di Matteo Bassetti

Le parole di Belen Rodriguez hanno provocato una dura replica da parte di Matteo Bassetti, che non ha nascosto il proprio disappunto. Intervistato dall’AdnKronos, il virologo ha dichiarato: “Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questioni sanitarie“. E ha rincarato la dose: “Se Belen avesse fatto il vaccino dell’influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi“.

Il professore ha definito le dichiarazioni “un’uscita infelice“, sottolineando: “È dimostrato che il vaccino anti-Covid ha cambiato in meglio la vita di tutti noi senza nessun aumento di patologie“. Ha poi concluso con un appello alla responsabilità: “In un momento come questo non si devono confondere le idee alle persone, altrimenti abbiamo risultati al contrario“.