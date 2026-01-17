Vai al contenuto
Iscriviti alla nostra newsletter

“Mi ha fatto bloccare, c’è stata una lite”: Naike Rivelli smaschera Silvia Toffanin, cosa è successo a Verissimo

Silvia Toffanin

In un’intervista a Fanpage, Naike Rivelli racconta uno scontro dietro le quinte di Verissimo con lo staff di Silvia Toffanin e critica la televisione italiana.

Mentre l’intervista saltata a Chiara Ferragni a Verissimo fa notizia, Naike Rivelli accende una nuova polemica contro Silvia Toffanin e il programma di Canale 5. In un’intervista senza filtri a Fanpage, la figlia di Ornella Muti racconta un episodio avvenuto nei camerini della trasmissione.

Naike Rivelli

“Silvia Toffanin mi ha fatto bloccare nei camerini”

Naike Rivelli a Fanpage non ha dubbi: ciò che è accaduto a Verissimo è l’emblema di una televisione che non rispetta più le persone. L’episodio che racconta è preciso e diretto: “Silvia Toffanin mi ha fatto bloccare nei camerini perché avevo una collanina con la foglia di marijuana“.

A portare il messaggio non è stata la conduttrice in prima persona, ma il suo staff: “Mi ha mandato i suoi assistenti di Verissimo a dirmi che dovevo levarla prima dell’ingresso in studio“.

La figlia di Ornella Muti chiarisce subito il significato della collana: “Io ho 50 anni e non porto una foglia di marijuana al collo per promuovere gli stupefacenti: è il simbolo di un centro medico che aiuta i malati con svariate patologie“. Dopo che “c’è stata una lite, tanto che me ne ero andata dai camerini“, le viene concesso di entrare in studio con il ciondolo, e anche di spiegare pubblicamente perché lo indossa.

Ma la delusione arriva subito dopo: “L’ho fatto ma in seguito, subdolamente, hanno tagliato tutta quella parte“.

L’attacco di Naike Rivelli contro la TV

Per Naike Rivelli non è un caso isolato. Ma un metodo ormai diffuso in TV: “Sono contenitori dove la mia vita viene trasformata a uso e consumo del loro racconto trash“. La sua critica è rivolta apertamente al modo in cui i talk show – tra cui anche La Volta Buona – che costruiscono il racconto degli ospiti, manipolando emozioni e tagliando ciò che non serve allo spettacolo.

A loro interessa soltanto farti piangere“, afferma con amarezza. Oggi, la figlia di Ornella Muti dichiara, accetta di partecipare ai programmi solo se può decidere cosa dire: “Posso andare ovunque, ma solo se posso dire quello che mi interessa dire, altrimenti non ci vado“. E conclude con un messaggio forte: “Anche per questo la televisione sta morendo“.

Riproduzione riservata © 2026 - DG

ultimo aggiornamento: 17 Gennaio 2026 11:34

Belen, bufera per la frase no-vax: “Sto male da quando ho fatto il vaccino anti-Covid”

“Non ho potuto resistere”: Nathalie Guetta spiazza in TV, cosa si è rifatta