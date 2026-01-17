“Non ho potuto resistere”: Nathalie Guetta spiazza in TV, cosa si è rifatta

Nathalie Guetta racconta a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo, la sua esperienza con la chirurgia estetica e svela quale intervento ha scelto.

Durante questa settimana, non solo Loredana Lecciso ha parlato di chirurgia estetica, anche Nathalie Guetta ha deciso di raccontare pubblicamente la sua esperienza con il bisturi. Lo ha fatto con naturalezza e un tocco di ironia, durante un intervento a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai1.

Nathalie Guetta confessa a La Volta Buona: “Sono rifatta, è vero”

Nel salotto de La Volta Buona, Nathalie Guetta ha stupito la conduttrice Caterina Balivo e il pubblico con una dichiarazione diretta e senza filtri: “Sono rifatta, è vero“. L’attrice, che oggi ha 67 anni, ha raccontato di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica qualche anno fa.

Alla domanda della conduttrice, incuriosita dalla rivelazione, l’interprete ha risposto senza esitazioni: “Ho fatto il mini lifting, non ho potuto resistere“. Con la sua consueta sincerità, l’attrice francese ha ammesso di aver voluto rinfrescare il proprio aspetto con un ritocco estetico, senza però stravolgere i propri tratti.

La replica contro i critici della chirurgia estetica

Volto amatissimo del piccolo schermo, l’attrice di origini francesi è conosciuta anche per aver partecipato a programmi come “Ballando con le Stelle” e “Pechino Express“. Inoltre è anche sorella del famoso dj David Guetta: i due hanno lo stesso padre, ma madri diverse.

Durante l’intervista a La Volta Buona su Rai1, Nathalie Guetta ha voluto anche lanciare un messaggio importante a chi giudica negativamente chi sceglie di ricorrere alla chirurgia estetica. “Quelli che si vogliono rifare, si rifacessero… alla faccia di quelli che la pensano…“, ha dichiarato con decisione.

Con queste parole, pronunciate da Caterina Balivo, ha rivendicato il diritto di ogni persona di sentirsi libera nelle proprie scelte, senza dover rendere conto a chi critica.