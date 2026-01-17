Dopo l’intervista di Chiara Ferragni sul Pandoro gate, arriva la “reazione” di Fedez: ecco cosa ha pubblicato sui social.

Dopo le voci su una possibile gravidanza per la nuova fidanzata Giulia Honegger, Fedez torna a far parlare di sé. A riaccendere i riflettori sulla sua figura è stata un’intervista di Chiara Ferragni al Corriere della Sera, dove l’influencer ha condiviso alcuni pensieri sul difficile periodo vissuto durante lo scandalo Pandoro gate e sulla separazione con il rapper. Ecco, a seguire, la replica del suo ex.

Fedez

Pandoro gate, le parole di Chiara Ferragni su Fedez

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Chiara Ferragni ha fatto riferimento al suo ex marito, raccontando il momento doloroso vissuto durante la crisi mediatica del Pandoro gate che ha travolto la sua immagine.

A tal proposito, ha dichiarato: “C’è stata una separazione pubblica nell’unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo.” Un’affermazione che ha immediatamente generato attenzione e che molti hanno interpretato come una frecciatina diretta a Fedez.

In tanti, infatti, si aspettavano una risposta da parte del rapper, che in passato non ha mai esitato a esprimere il proprio punto di vista, anche in modo diretto. Tuttavia, da tempo il rapper ha scelto di ridurre la sua esposizione mediatica, mantenendo un profilo molto più riservato rispetto al passato.

La reazione di Fedez alle parole della sua ex moglie

Nelle ore successive all’intervista, Fedez ha pubblicato alcuni contenuti sui social, ma senza alcun riferimento esplicito alla sua ex moglie Chiara Ferragni o al caso del Pandoro gate. In particolare, ha condiviso una foto durante un allenamento di boxe, accompagnata dalla parola “disciplina“, seguita da un’immagine insieme a Giulia Honegger, la sua attuale fidanzata.

Il rapper, atteso al Festival di Sanremo 2026 con Marco Masini, appare concentrato su sé stesso e sul futuro, lasciando le polemiche e le spiegazioni al passato.