Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026: quanto guadagna la celebre artista per partecipare a tutte le serate del Festival accanto a Carlo Conti.

L’annuncio della presenza di Laura Pausini come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 ha subito acceso la curiosità non solo sul suo debutto in questo nuovo ruolo, ma anche sulla cifra che percepirà per partecipare alla celebre kermesse. La cantante sarà al fianco di Carlo Conti dal 24 al 28 febbraio, in tutte le serate della 76esima edizione del Festival. Ecco, a seguire, quanto guadagna.

Il debutto come co-conduttrice a Sanremo 2026

Sorridente e gioiosa, Laura Pausini ha commentato l’annuncio del suo ruolo da co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026: “Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l’onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76ma edizione del Festival“.

Per la cantante si tratta di un’esperienza nuova: sarà infatti la sua prima volta sul palco dell’Ariston in veste di conduttrice. Ha poi voluto ringraziare Carlo Conti per averla coinvolta: “Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco. Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me“.

Quanto guadagna Laura Pausini

Nel 2025, secondo un articolo pubblicato da Radio Capital, si supponeva che i co-conduttori delle serate del Festival di Sanremo percepissero un compenso variabile tra i 20.000 e i 40.000 euro a serata.

Tuttavia, al momento, non sono state fornite cifre ufficiali per l’edizione 2026 né per la partecipazione di Laura Pausini. Dato che l’artista sarà presente per tutte le cinque serate del Festival, dal 24 al 28 febbraio, e considerando il suo profilo di artista internazionale, si può supporre che il suo compenso sia superiore alla media stimata in passato.

In attesa di aggiornamenti ufficiali, resta alta l’attenzione sul cachet della cantante, tra le più amate in Italia e all’estero, pronta a portare sul palco dell’Ariston la sua energia, la sua emozione e la sua professionalità.