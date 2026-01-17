Chiara Ferragni assolta, Iannone con Rocio Morales, Romina Power e il caso ‘Felicità’: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Non c’è solo l’annuncio di Laura Pausini come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026. Negli ultimi giorni le notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione sono state davvero numerose. Dalla sentenza sul caso Pandoro gate che ha coinvolto Chiara Ferragni, al presunto avvicinamento tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, fino alla polemica che ha visto protagonista Romina Power in merito alla celebre canzone Felicità. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 12 al 16 gennaio 2026.

Chiara Ferragni e la sentenza sul Pandoro Gate

Non si può iniziare a parlare dei gossip di questa settimana senza citare Chiara Ferragni. Dopo due anni di polemiche, critiche e silenzi, l’influencer è stata ufficialmente assolta nel processo legato al Pandoro Gate. Il giudice ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato.

All’uscita dall’aula del Tribunale di Milano, l’imprenditrice digitale è apparsa visibilmente commossa, dichiarando: “È finito un incubo durato due anni“. Ha ringraziato chi le è rimasto accanto, i suoi followers e ha espresso sollievo per poter finalmente tornare a parlare pubblicamente.

Non ha poi perso occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In un’intervista al Corriere della Sera, non è mancata una frecciatina all’ex marito Fedez. A completare il tutto, un lungo post pubblicato su Instagram in cui l’influencer ha raccontato il peso emotivo degli ultimi due anni e la sua voglia di ripartire.

Andrea Iannone e il presunto flirt con Rocio Muñoz Morales

Mentre la storia con Elodie sembra ormai archiviata, Andrea Iannone fa parlare di sé per il presunto avvicinamento con Rocio Muñoz Morales. I due sono stati paparazzati insieme in Franciacorta, all’uscita di un resort di lusso, e le foto pubblicate dal settimanale Chi non lasciano molto spazio ai dubbi. Sorrisi complici e un clima di intesa, tanto da far pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia.

A rafforzare i sospetti è arrivato anche un gesto sui social: un commento lasciato dal pilota sotto un post Instagram dell’attrice: “Yo soy por el flamenco“, che sembra richiamare alle origini dell’ex di Raoul Bova.

Blanco torna a scuola

A sorpresa, questa settimana arriva un annuncio che nessuno si aspettava: Blanco, il giovane cantautore vincitore di Sanremo 2022, ha deciso di tornare sui banchi di scuola. Dopo aver abbandonato il liceo delle scienze umane per inseguire la sua carriera musicale, oggi ha scelto di riprendere in mano gli studi.

L’artista, che negli ultimi anni è stato al centro dell’attenzione per le sue performance fuori dagli schemi (come quando distrusse la scenografia all’Ariston), ha spiegato che questa decisione nasce da una nuova consapevolezza.

In un momento di riflessione, ha dichiarato: “Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi, il mondo non gira solo intorno al successo: devi perdere il centro e poi ritrovarlo. So che esisto e voglio essere la versione migliore di me, devo studiare, capire non standardizzarmi“

Romina Power e la polemica sulla canzone “Felicità”

La polemica della settimana è per Romina Power, che durante un’intervista al podcast Supernova ha rivelato: “Il periodo in cui avevo gli incubi era quando avevamo il massimo successo. Non ero appagata, non mi sentivo appagata anche perché la musica che faccio con Al Bano non è quella che io ascolto“.

In particolare, ha definito la celebre Felicità – il celebre duetto con Al Bano – una canzone “banale“, ammettendo di non averla mai voluta incidere. Le sue parole hanno scatenato la dura reazione di Popi Minellono, autore del brano, che a La Volta Buona l’ha accusata: “Un clamoroso autogol (…) Trovo che Romina abbia sbagliato, abbia sputato nel piatto dove ha mangiato perché Felicità le ha dato delle soddisfazioni e dei guadagni inimmaginabili per oltre 40 anni…”.

La Power ha poi risposto sui social, chiarendo: “Etimologicamente la parola ‘banale’ deriva dal francese antico ‘banal’ e significa semplicemente qualcosa di comune, di neutro. Non è un termine offensivo“. Invece, a chi l’accusa, dice: “Solo chi cerca polemica e discordia può vedere cattiveria ovunque“.

Giulia De Lellis compie 30 anni: la dedica per Tony Effe

Questa settimana di gossip si chiude con un compleanno speciale. L’influencer Giulia De Lellis ha compiuto 30 anni e ha voluto condividere con i suoi follower un bilancio della sua vita. Ma a far chiaccherare di più è stata la dolce dedica rivolta al suo compagno Tony Effe, padre della loro piccola Priscilla.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto: “Ho la bambina dei miei sogni, la mia ragione di vita. E il suo papà è l’amore della mia vita. La luce dei miei occhi, la mia roccia, la persona che mi fa più felice e allo stesso tempo più incazzare. L’uomo più bello e sexy del pianeta che tengo tutto per me, la mia famiglia“.





