Una gaffe memorabile in diretta Rai torna virale sul web: la risposta del concorrente de L’Eredità spiazza tutti.

Non solo le gaffe leggendarie di Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna, anche in Rai i momenti imbarazzanti nei programmi non sono mancati. Uno degli episodi tornato virale è avvenuto a L’Eredità, lo storico quiz di Rai 1, durante una puntata condotta da Fabrizio Frizzi nel 2014. Protagonista della scena è un concorrente di nome Mario…

Rai, gaffe indimenticabile a L’Eredità: cosa è successo

Durante la puntata di domenica 9 novembre 2014, come riportato dal sito Fanpage, Mario si è trovato davanti alla domanda: “Altro nome di Formosa“. Senza esitazione, ha risposto “tettona“, provocando una reazione immediata e fragorosa da parte del pubblico in studio.

La sua uscita spontanea ha scatenato ilarità generale, coinvolgendo anche il conduttore. Fabrizio Frizzi non ha potuto trattenere la risata e ha colto l’occasione per commentare l’episodio, dicendo: “Eccezionale. Una risposta così creativa non l’avevo mai sentita. ‘Un altro di nome di formosa? Tettona’ Troppo simpatico“.

Il concorrente, evidentemente consapevole dell’errore e dell’associazione di pensiero azzardata, è apparso subito imbarazzato.

Una delle gaffe più esilaranti de L’Eredità: il video

Il momento è diventato uno dei più ricordati nella storia del programma L’Eredità, aggiunge il sito Fanpage, proprio per la sua spontaneità. Il pubblico ha apprezzato la reazione di Fabrizio Frizzi, che con il suo stile inconfondibile ha saputo sdrammatizzare la situazione. La risposta corretta era “Taiwan“, ma l’errore del concorrente Mario è passato alla storia per la sua creatività involontaria.

Le gaffe nel programma L’Eredità continuano a divertire ancora oggi, e quella del 2014 rimane un esempio perfetto di come un semplice equivoco possa trasformarsi in un episodio memorabile, capace di far sorridere anche a distanza di anni.

Ecco, a seguire, il video pubblicato su TikTok: