A Verissimo, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno rivelato quando nascerà la loro secondogenita e un indizio sul nome.

Dopo le critiche per il suo super allenamento durante la seconda gravidanza, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta, sono stati ospiti di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La campionessa di nuoto e il marito hanno tenuta nascosta la gravidanza per la maggior parte del tempo, ma ora hanno deciso di rivelare qualche aneddoto circa quella che sarà la loro seconda bambina. Ecco quando nascerà e l’indizio sul nome.

Federica Pellegrini e la seconda gravidanza

Nell’ultima puntata di “Verissimo“, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno rivelato a Silvia Toffanin molti dettagli circa la nuova gravidanza della campionessa di nuoto per eccellenza.

I due appaiono molto felici dopo aver vissuto un momento non proprio brillante a seguito dei problemi di salute vissuti dalla piccola di casa, la prima figlia Matilde. La bimba era stata male ed è per questo che è stata ricoverata qualche giorno, ma per fortuna ora il peggio è passato.

“Non ho detto nulla della gravidanza perché volevo che rimanesse qualcosa di nostro”. La Divina ha infatti annunciato la gravidanza molto tardi rispetto ad altri vip e attualmente è al settimo mese di gestazione.

La scelta del nome e la data di nascita

La Pellegrini ha poi continuato: “Mi sono accorta di essere incinta quando Matteo era ai Mondiali”. Si è poi parlato della scelta del nome della piccola. Anche se rimane un alone di mistero sullo stesso, Federica Pellegrini ha spiegato che il significato del nome sarà riconducibile all’aggettivo “calma“.

Per quanto riguarda la data di nascita, invece, non è possibile sapere con esattezza quando avverrà ma il lieto evento è previsto per Aprile. Sicura, invece, la modalità con la quale la piccola verrà al mondo: “Sarà programmato. Non voglio che sia come l’altra volta in cui ha sofferto anche Matilde. Sarà un cesareo, ma perché non voglio che la bambina soffra”.