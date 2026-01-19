Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina: “Ci sono cose che è meglio omettere”, il riferimento alla violenza fisica

A Verissimo, Clizia Incorvaia parla del suo difficile passato con l’ex Francesco Sarcina: tra scarpe bruciate e una risposta ambigua sulla violenza fisica.

Dopo le accuse mosse in passato da Francesco Sarcina, che aveva sostenuto che Clizia Incorvaia avesse utilizzato le immagini della figlia sui social a scopo di lucro, e la successiva assoluzione, la modella è tornata a parlare pubblicamente. Ospite a Verissimo, l’attuale moglie di Paolo Ciavarro ha affrontato con grande sincerità il delicato capitolo del suo passato legato all’ex marito. Ecco la frase sulle violenza fisica che sta facendo discutere…

Clizia Incorvaia, la vicenda giudiziaria per le foto della figlia

Clizia Incorvaia è stata definitivamente prosciolta dalle accuse legate all’utilizzo dell’immagine della figlia Nina, oggi di 9 anni, sui social network. La segnalazione era stata presentata circa due anni fa dall’ex marito Francesco Sarcina, che sosteneva che le fotografie della bambina fossero state pubblicate per fini commerciali, senza il suo consenso e in violazione degli accordi stabiliti al momento della separazione.

Francesco Sarcina

Lo scontro tra Incorvaia e Sarcina, però, non è del tutto archiviato. A marzo è infatti prevista una nuova udienza per ridefinire gli accordi legati alla gestione della figlia. Clizia ha spiegato di non ritenere più equo l’attuale assetto: “A me tocca pagare due weekend al mese a Milano, mentre lui uno a Roma. Ma lo ha fatto una sola volta in cinque anni, questa cosa non mi va più bene“.

“Ci sono delle cose che è meglio omettere”

Ospite a Verissimo, l’influencer ha ripercorso anche alcuni aspetti dolorosi del rapporto con l’ex compagno, Francesco Sarcina, raccontando episodi che hanno segnato profondamente la loro relazione.

Come riportato da Leggo, la modella ha raccontato: “Una volta mi ha bruciato più di 30 paia di scarpe, abbiamo dovuto chiamare i Vigili del Fuoco. Tutto perché avevamo litigato. Il nostro era un amore malsano, ho deciso di non denunciarlo perché non volevo che Nina leggesse determinate cose“.

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se avesse mai subito violenza fisica dall’ex compagno, Clizia Incorvaia ha risposto: “Preferisco rimanere con quello che ci siamo dette, non voglio che ci sia tutto sui giornali. Continuo a voler preservare Nina, ci sono delle cose che è meglio omettere“.