La crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello sembra farsi sempre più concreta: secondo la stampa spagnola, il calciatore vivrebbe da settimane in un’altra casa.

Dopo il gossip esploso sul presunto tradimento tra Alvaro Morata ed Elena Sirigu, e il successivo intervento di Alice Campello sui social, l’attenzione sulla coppia non accenna a diminuire. Mentre la notizia ha infiammato il web, nuovi dettagli emergono sulla loro vita privata: secondo la stampa spagnola, il calciatore avrebbe lasciato la casa di famiglia, vivendo ormai da settimane in una nuova abitazione. E le foto pubblicate da Hola sembrano confermarlo.

ALICE CAMPELLO

Alvaro Morata e Alice Campello in crisi: cosa succede

Alvaro Morata e Alice Campello hanno rappresentato per moltissimo tempo l’ideale di coppia romantica, ma qualcosa nell’ultimo periodo è andato storto. Dopo una prima separazione, infatti, i due avevano deciso di riprovarci in quanto si sono riscoperti innamorati e desiderosi di dare una seconda possibilità alla loro famiglia.

La coppia ha infatti quattro figli, i quali avevano sofferto molto a seguito della loro separazione. Dopo questa fase, la famiglia aveva deciso di andare a vivere in un bellissimo appartamento sito nel centro di Milano. Ora si parla di una nuova crisi, anche se attualmente la notizia non è stata confermata ufficialmente ma gli indizi non mancano.

“Lui vive in un’altra casa”: le foto dalla Spagna

Anche se manca ancora una conferma ufficiale, pare proprio che Alice Campello e Alvaro Morata abbiano deciso di mettere un punto alla loro storia. A dare un nuovo aggiornamento è il settimanale “Hola“.

Il calciatore, secondo il giornale, ha lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in una nuova abitazione. Questa è “situata molto vicina a quella che condivideva con la moglie e i quattro figli. Vivono separati da settimane“, dichiara il settimanale spagnolo.

Il giorno del terzo compleanno della piccola Bella, Morata è stato visto arrivare nel primo pomeriggio presso l’ex casa coniugale. Senza salire, ha atteso fuori e ha citofonato per prendere il figlio Leonardo, un gesto che la rivista ¡HOLA! ha definito “gesto insolito per chi ci abita“. Dopo una tappa a casa per cambiarsi, è tornato con il bambino per partecipare alla festa della figlia. Più tardi, ha lasciato nuovamente l’abitazione, questa volta da solo.