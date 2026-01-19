Carlo Ponti Jr ha deciso di parlare della mamma Sophia Loren, descrivendo le condizioni di salute della stessa. L’attrice ha attualmente 91 anni.

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Carlo Ponti Jr. ha commosso il pubblico parlando della madre, l’iconica Sophia Loren. Comparsa sui social in una rara foto nell’ottobre 2025, l’attrice è stata al centro di una domanda di Mara Venier, alla quale il figlio ha risposto rivelando con le sue attuali condizioni di salute, all’età di 91 anni.

Carlo Ponti Jr. parla della madre Sophia Loren

Ospite nell’ultima puntata di Domenica In, Carlo Ponti Jr ha affrontato vari argomenti con la padrona di casa Mara Venier. Gran parte delle loro attenzioni sono state rivolte alla madre dell’intervistato, ovvero Sophia Loren, famosissima attrice italiana molto nota anche all’estero.

Da qualche tempo la donna non compare più in televisione ed è proprio per questo che ci si chiede spesso come stia e quali siano le sue condizioni attuali. Il figlio, che oggi ha 58 anni e nella vita fa il direttore d’orchestra, ha quindi deciso di omaggiare la madre con delle parole molto forti: “Io non mi sono mai reso conto della leggendarietà di mia madre ma è un onore per me essere il figlio di un’icona culturale“.

Sophia Loren: come sta oggi

Non avendo notizie della Sophia Loren da moltissimo tempo, Mara Venier ha deciso di chiedere qualche dettaglio in più sulla salute dell’attrice proprio al figlio Carlo Ponti Jr. L’uomo ha rassicurato tutti sulle condizioni della donna, la quale, anche se colpita dagli acciacchi dell’età, pare stare molto bene. Una notizia che rassicura i fan spesso in ansia per il silenzio intorno alla sua figura.

“Sophia ti vogliamo tanto bene, siamo sempre con te e vicini a te. Ho visto la foto del suo ultimo compleanno, l’ho vista gagliarda”, sono le parole pronunciate dalla conduttrice di Domenica In, la quale ammira enormemente la Loren.