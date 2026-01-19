Dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia, Pamela Camassa è tornata sui social insieme al suo nuovo compagno: ecco chi è.

Nuovo amore per Pamela Camassa, la quale, dopo aver posto fine alla relazione con Filippo Bisciglia, torna a respirare l’aria di emozioni nuove. Poche ore fa la donna ha pubblicato sui social il primo scatto ufficiale che la vede in compagnia del suo nuovo amore. Ecco chi è.

Pamela Camassa – www.donnaglamour.it

Pamela Camassa di nuovo innamorata dopo Filippo Bisciglia

Da un po’ di tempo a questa parte si susseguivano nell’aria delle voci che vedevano Pamela Camassa nuovamente innamorata. Pochi mesi fa si è infatti diffusa la voce della fine della relazione tra lei e Filippo Bisciglia, noto conduttore di “Temptation Island”.

I due sono stati fidanzati per 17 anni ma hanno da poco deciso di porre fine alla loro storia. “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”. Questo il messaggio che l’ex coppia avevano pubblicato sui social.

A quanto pare, però, la Camassa avrebbe ritrovato l’amore, motivo per cui da novembre a questa parte presunti gossip la riguardano da vicino. Il fortunato risponde al nome di Stefano Russo e nella vita fa l’imprenditore.

La foto che ufficializza il nuovo amore: ecco chi è

La conferma circa l’esistenza di questa nuova relazione per Pamela Camassa è arrivata sui social con una foto pubblicata su Instagram. Si tratta di Stefano Russo, un imprenditore che la donna avrebbe conosciuto sui campi da padel. I due avrebbero fatto un viaggio in Turchia e qualche scatto circa questo viaggio era già stato pubblicato, anche se l’uomo è sempre apparso di spalle.

Poche ore fa però le cose sono completamente cambiate, in quanto i due hanno preso parte alla festa di un amico in comune. In quell’occasione qualcuno avrebbe fatto loro una foto ed entrambi hanno poi deciso di pubblicarla sui social. Ecco quindi che la relazione diventa ufficiale, confermando così un legame importante che speriamo possa regalare felicità ad entrambi.