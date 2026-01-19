In un’intervista a “La Repubblica”, J-Ax è tornato a parlare di Fedez e del loro rapporto. Oggi sono ancora amici? Ecco cosa ha detto.

J-Ax, il cui vero nome è Alessandro Aleotti, ha da poco rilasciato un’intervista a “La Repubblica”. Oltre ai vari argomenti trattati, il rapper ha parlato del suo rapporto con Fedez, un collega con il quale ha condiviso davvero molto in passato. Quest’ultimo è in procinto di partecipare alla nuova edizione del “Festival di Sanremo”. Come stanno oggi le cose fra i due?

J-Ax e la collaborazione con Fedez

Fino a qualche anno fa J-Ax e Fedez, che nella vita ricoprono entrambi la posizione di rapper, hanno collaborato a lungo. I due, che erano riusciti a instaurare un forte rapporto di amicizia, hanno prodotto moltissime canzoni insieme, regalandoci veri e propri tormentoni.

Il culmine del loro rapporto è arrivato nel 2013, quando insieme hanno deciso di fondare l’etichetta discografica Newtopia. Questo fino a quando, nel 2018, J-Ax ha deciso di abbandonare questo progetto, suggerendo quindi una crepa nel loro rapporto professionale e personale.

Le parole sull’ex marito di Chiara Ferragni

Le voci su un allontanamento tra i due sono state confermate diversi anni fa, quando Fedez e J-Ax si sono salutati senza troppi preamboli, prendendo ognuno la propria strada. A seguito della malattia del rapper, però, J-Ax si era riavvicinato al giovane rapper e sembrava che fra i due ogni divergenza fosse stata superata.

Ma come stanno realmente le cose oggi? A rivelarci questo scoop proprio J-Ax, che nella recente intervista ha affermato: “Non voglio parlare di lui e non voglio prestarmi a questo gioco. Quello che dovevamo dire lo abbiamo detto”. La risposta, quindi, non è così facile e immediata da interpretare, ma pare che i due abbiano avuto modo di parlare e confrontarsi, anche se non sappiamo il reale esito di questo incontro.