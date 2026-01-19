Maurizio Sorge, amico di Fabrizio Corona, ha raccontato recentemente un retroscena inedito su Fabrizio Corona e Belen Rodriguez.

Dopo le indiscrezioni sull’assenza di Belen Rodriguez nella docuserie Netflix dedicata a Fabrizio Corona, Io Sono Notizia, emergono nuovi dettagli sul rapporto fra i due, e a svelarli è stato Maurizio Sorge, amico di Corona.

Il racconto di Maurio Sorge su Belen e Corona

Nel corso di un’intervista rilasciata a Mow Mag, Maurizio Sorge ha svelato un retroscena inedito sulla storia tra Fabrizio Corona e Belén Rodríguez. Come riportato da Biccy, secondo l’amico di Corona, la showgirl argentina sarebbe stata la donna che Corona ha amato di più.

Ma Sorge ha anche rivelato un dettaglio sorprendente: dopo la scarcerazione di Corona, Belén gli avrebbe confidato di essere disposta a tornare insieme a lui, a una condizione importante: che finalmente mettesse la testa a posto. “Se ha amato più Nina Moric o Belen Rodriguez? Assolutamente la Rodriguez, infatti parlavo di lei. E vi svelo una cosa. Solo perché il suo ego non glielo ha permesso, perché altrimenti… Posso dirvi che quando lui uscì dal carcere, gli disse, ‘se la smetti di fare il personaggio e ti comporti bene possiamo essere una coppia’, lui rispose, ‘io sono questo, voglio essere Fabrizio Corona!’. Ma perché lui vuole più bene al suo personaggio, che agli altri“.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

Fabrizio Corona e la canzone per Belen

Sempre stando al suo racconto, pare che Fabrizio Corona portasse particolarmente nel cuore la canzone di Tiziano Ferro Il regalo piu’ grande perchè è il brano che aveva dedicato a Belen. Sorge infatti dichiara: “Per farvi capire quanto era preso da questa ragazza, vi dico solo che quando stavano insieme, durante un viaggio da Firenze, dal Pitti Uomo, a Milano, metteva sempre Il Regalo Più Grande di Tiziano Ferro. Non appena la canzone finiva, lui la rimetteva dall’inizio. Ci aveva stressato, a un certo punto io gli ho detto, ‘va bene che sei innamorato, ma adesso basta con questa canzone‘”.