L’ex gieffina Vip, Micol Incorvaia ha spiegato come vengono calcolati i cachet e quali sono le modalità di pagamento previste per chi partecipa al programma.

Mentre sul Grande Fratello Vip continuano a circolare rumor e indiscrezioni, una nota ex concorrente ha condiviso la sua esperienza all’interno della casa durante un podcast. Micol Incorvaia, ospite di No Lies Podcast, ha raccontato com’è stato partecipare al programma di Canale 5.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sul red carpet di “A Complete Unknown” – www.donnaglamour.it

L’ingresso nella casa del GF Vip

Durante l’intervista, Micol Incorvaia ha svelato il momento decisamente particolare in cui ha scoperto di essere stata scelta per partecipare al reality: “Ai tempi mi aspettavo che qualcosa sarebbe successo. Qualche settimana dopo mi hanno chiamata proprio per entrare dentro la casa. In quel momento io stavo facendo aperitivo con dei miei amici, a casa del mio migliore amico, ero un po’ sbronza. Loro mi chiamano, ‘ciao sono della redazione’, io non stavo capendo più niente, ero mezza brilla”



E poi ha aggiunto: “Non è mai stata una mia velleità, un mio sogno, quello di entrare all’interno di un reality, però quando è successo ho detto ‘wow, sì, lo voglio fare, non vedo l’ora’, ma anche solo come esperienza personale, ma anche senza le telecamere”.

Micol Incorvaia: i cachet dei concorrenti

Come raccontato da Biccy e secondo quanto rivelato da Micol Incorvaia, i compensi dei concorrenti del Grande Fratello Vip partono da circa 1.000 euro a settimana. I vip, infatti, vengono pagati settimanalmente: più a lungo rimangono nella casa, maggiore sarà il loro guadagno.

Ha rivelato: “Il pagamento era a cadenza settimanale, ogni sette giorni scatta un pagamento, la cui somma dipende dal personaggio chiaramente. Io personalmente non ho preso moltissimo, in quanto non personaggio conosciuto. I pagamenti partono da circa 1.000 euro a settimana. Ci sono leggende su gente che ha preso veramente non so quanto a settimana, cifre molto grosse, ma su questo non so dirti nulla di preciso. So che però in passato veniva data anche una quota per entrare, una somma all’inizio e poi scattava il pagamento settimanale. Quindi secondo me nel tempo hanno cambiato anche il sistema di pagamento”.