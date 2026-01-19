Alessandro Matri e Federica Nargi sono una coppia da tanti anni e forse è proprio questa la loro forza. Ecco il nuovo botta e risposta social.

La loro coppia è indissolubile e il loro amore è sempre più forte. Il calciatore Alessandro Matri e l’ex velina Federica Nargi sono sposati da tempo, ma riescono a vivere il loro rapporto con felicità e leggerezza. Tutto è partito da un contenuto che l’ex calciatore ha pubblicato su Instagram e al quale la Nargi non ha potuto fare a meno di rispondere. Ecco il nuovo botta e risposta dopo il “litigio” alle Maldive.

Federica Nargi – www.donnaglamour.it

Alessandro Matri e Federica Nargi più uniti che mai

La coppia formata da Alessandro Matri e Federica Nargi è una delle più longeve per quanto riguarda il mondo del gossip e dello spettacolo. I due stanno insieme da più di 15 anni e dal loro amore sono nate due splendidi bambine.

Come tutte le coppie, la loro storia è fatta di alti e bassi e sono soliti pubblicare la loro vita quotidiana sui social. Sulle pagine di F, l’ex Velina ha dichiarato: “I momenti di crisi li passano tutti, e anche noi ne abbiamo avuti. Niente di grave, eh. Quando mi dicono: ‘Ah, che bello, siete come la famiglia del Mulino Bianco’, io sorrido. La famiglia del Mulino Bianco non esiste“.

Il calciatore attacca la velina: la replica arriva sui social

Nella giornata di ieri, Alessandro Matri ha pubblicato sui social un contenuto dove si vede una videochiamata tra lui e la compagna. “Lei mi chiama perché non sa fare benzina da sola…Beato Matri“. Il beato si riferisce al fatto che molti lo descrivano come tale, proprio perché sta con Federica Nargi, considerata da tutti come una vera e propria dea di bellezza.

Nel giro di pochi minuti è però arrivata la replica della showgirl, la quale ha risposto “Sì, ma scrivi anche che mi lasci tutte le macchine con zero autonomia”. Ecco, dunque, come i due abbiano dato vita all’ennesima siparietto che, per almeno qualche minuto, ha rallegrato la giornata di tutti i loro follower.