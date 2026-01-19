Nuovo traguardo per Antonella Clerici e il suo programma “È sempre Mezzogiorno”. L’omaggio tramite un collegamento telefonico con Carlo Conti.

Dopo le tensioni con la Rai, un risultato da record, quello raggiunto da Antonella Clerici, celebre conduttrice. La presentatrice ha infatti raggiunto la soglia di 1000 puntate con il suo programma cult “È sempre Mezzogiorno”. Ecco, a sorpresa, il collegamento telefonico con Carlo Conti.

Antonella Clerici partecipa al 75º Festival di Sanremo 2025 al Teatro Ariston l’11 febbraio 2025 a Sanremo, Italia – www.donnaglamour.it

È sempre Mezzogiorno: grande successo per Antonella Clerici

Quando si parla di successi televisivi è impossibile non menzionare conduttori quali Antonella Clerici, da sempre al timone di programmi televisivi come “La Prova del Cuoco” ed “È sempre Mezzogiorno”. È proprio con quest’ultimo programma che la Clerici si è superata.

Qualche giorno fa, infatti, il programma ha raggiunto la soglia delle 1000 puntate e, a quanto pare, non si tratta dell’unico successo da attribuire a questa trasmissione. La bravura della conduttrice e i contenuti trasmessi durante le puntate hanno catturato l’attenzione di milioni e milioni di telespettatori, motivo per cui il programma verrà sicuramente rinnovato per altre edizioni.

Il collegamento a sorpresa con Carlo Conti

Quella delle 1000 puntate non è stata l’unica sorpresa rivolta ad Antonella Clerici, la quale ha ricevuto un collegamento telefonico con Carlo Conti. I due, oltre a lavorare per la Rai, condividono una forte amicizia che li accomuna da anni.

A seguito di questo traguardo, il conduttore di Sanremo ha detto alla collega: “Quando hai fatto la prima puntata ti ho fatto l’in bocca al lupo e ci tenevo a festeggiarti anche oggi”. La Clericia ha quindi risposto: “Io e Carlo non parliamo mai di televisione, ma sempre di cose della vita, del fatto che vogliamo rallentare. Lui dice, io l’ho fatto, tu no”. Il conduttore ha quindi scherzato, sottolineando: “Non puoi con questi risultati”.

Ancora una volta la risposta della Clerici è arrivata puntuale “E vabbè, piano piano poi vediamo”. Un intervento diretto e semplice che oltre alla stima, ha saputo mettere in evidenza il rapporto favoloso che intercorre fra questi due conduttori.