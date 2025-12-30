Federica Nargi e Alessandro Matri, vacanza alle Maldive con lite in spiaggia: una frase dell’ex calciatore scatena la polemica.

Mentre Elisabetta Canalis si prepara a passare il primo Capodanno con Alvise Rigo, Federica Nargi e Alessandro Matri stanno trascorrendo una vacanza in famiglia alle Maldive, insieme alle loro figlie Sofia e Beatrice. Ma un video di una “lite” girato in spiaggia ha scatenato una polemica sui social. Ecco cosa è successo.

Federica Nargi e Alessandro Matri, lite in spiaggia per uno scatto “artistico”

Nel video pubblicato su Instagram la mattina del 30 dicembre, si vede la coppia in spiaggia mentre prova a realizzare uno scatto “artistico”: lui la solleva, lei si lascia andare come in una coreografia da ballo. Ma il momento diventa presto una “lite” in stile Sandra e Raimondo.

Alessandro Matri, nel tentativo di sollevare l’ex Velina, si fa male a una spalla e sbotta: “Non ti slanci indietro, zio porco. Devi fare l’altalena“. Federica Nargi risponde: “Ma quale altalena? Devi farmela fare tu l’altalena, non hai forza“. E poi l’ex calciatore rincara: “Mi stai graffiando con questi ca**o di braccialetti“.

La frase che fa infuriare i follower: interviene Federica Nargi

Molti follower si sono divertiti, ma non sono mancate le critiche, soprattutto per la frase “zio porco” pronunciata da Alessandro Matri, che alcuni utenti hanno interpretato come una bestemmia. “Ma era un bestemmione quello che ho sentito?“, ha chiesto un follower. Un altro ha scritto: “Vi seguo entrambi da una vita, ma le bestemmie anche no. Che caduta di stile“.

L’ex Velina Federica Nargi è intervenuta prontamente per difendere il suo compagno: “Siete pesanti, ha detto zio. Ma dove la sentite la bestemmia? Voi non ce la fate, Amplifon a manetta“. Tuttavia, la polemica non si è placata.

Ecco, a seguire, la foto “artistica” pubblicata su Instagram: