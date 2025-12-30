“Me l’aveva fatto credere”: Adriana Abascal rivela il vero motivo dietro la rottura con Emanuele Filiberto

Adriana Abascal chiarisce i motivi dietro la fine della relazione con Emanuele Filiberto: l’intervista al settimanale “Chi”.

Si è discusso molto della loro rottura improvvisa, soprattutto perché la relazione tra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia sembrava solida e pubblicamente riconosciuta. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Chi”, l’ex modella internazionale e imprenditrice ha deciso di raccontare la sua verità, smentendo con fermezza i pettegolezzi.

Adriana Abascal e la rottura con Emanuele Filiberto di Savoia

Adriana Abascal, ex modella internazionale e imprenditrice, chiarisce fin da subito il motivo della sua scelta: “Non voglio essere l’amante di nessuno, io. Non aspiro affatto a diventare principessa, come qualcuno che non mi conosce abbastanza si è permesso di dire“.

A scatenare la rottura, infatti, non sarebbe stato il desiderio di ottenere un titolo nobiliare, come suggerito da alcune indiscrezioni, ma la consapevolezza di non voler restare accanto a un uomo legalmente sposato.

“Fidanzata ufficiale sì, mi sta bene, ma allora Emanuele, che stimo e che amo ancora (anzi forse lo amerò per sempre), dovrebbe essere un uomo libero…”, ha dichiarato in un’intervista a “Chi”, sottolineando quanto sia importante per lei non tradire i valori ricevuti dalla madre e dalla sua educazione cattolica.

“Se lui è sposato io resto la sua amante”

“Se lui è sposato io resto la sua amante“, ha aggiunto con decisione. Adriana Abascal spiega di essere stata informata fin dall’inizio della separazione tra Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, ma di aver creduto che il divorzio fosse imminente.

Dopo un anno, però, nulla era cambiato. “Mi aveva fatto capire che stesse avviando le pratiche del divorzio. Dopo un anno insieme invece la situazione era sempre la stessa. Sono dispiaciuta e triste a causa di questa decisione, ma non è colpa di nessuno“, ha ammesso, chiarendo di voler anche tutelare i suoi figli, Jimena, Diego e Paulina.

Alla domanda su un recente commento della stessa Clotilde, ha preferito non alimentare polemiche: “Assolutamente no. Non è mia abitudine commentare i pareri o i sentimenti degli altri“. Conclude il suo racconto con parole cariche di sentimento: “Abbiamo vissuto una cosa bellissima, lo tengo nel mio cuore. Mica si smette di amare una persona da un giorno all’altro“.