Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal si sono lasciati: spunta la vera ragione della rottura

È finita tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal. Tra post cancellati, indiscrezioni e retroscena, arriva la conferma ufficiale sulla fine della relazione.

Quando si parla di Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal, il confine tra vita privata e attenzione mediatica è sempre stato sottile. Negli ultimi giorni, però, attorno al principe e all’ex modella messicana si è addensato un clima diverso dal solito, fatto di silenzi improvvisi, voci insistenti e segnali social che non sono passati inosservati. Un susseguirsi di indiscrezioni che ha rapidamente trasformato una crisi presunta in un caso mediatico, fino a spingere molti a chiedersi se la loro storia fosse davvero arrivata al capolinea. Ora, però, a fare chiarezza è arrivata una conferma ufficiale che cambia definitivamente lo scenario.

Il post cancellato e le voci dalla cerchia della coppia

Prima della presa di posizione pubblica, a far esplodere il gossip era stato un gesto impulsivo di Adriana Abascal. La 55enne avrebbe annunciato la rottura con Emanuele Filiberto di Savoia attraverso un post sui social, rimosso quasi immediatamente. Un dietrofront troppo tardivo: lo screenshot e il tam tam mediatico avevano già fatto il loro corso, accendendo l’attenzione di siti e settimanali.

Da quel momento, hanno iniziato a circolare retroscena sempre più dettagliati. Secondo alcune voci, alla base delle tensioni ci sarebbe stato un mancato accordo professionale: il principe non avrebbe accettato di promuovere un marchio di stivali appartenente proprio alla Abascal.

Altri rumor, invece, hanno spostato l’attenzione su un piano più personale. Si è parlato del desiderio dell’ex modella di ufficializzare la relazione con un matrimonio, arrivando persino a sognare “una tiara principesca” sulla propria testa. Un’ipotesi che, stando alle indiscrezioni, si sarebbe scontrata con la ferma volontà di Emanuele Filiberto di non divorziare dall’ex moglie Clotilde Courau, 56 anni, madre delle sue figlie Vittoria e Luisa, oggi di 21 e 19 anni.

Adriana Abascal

La conferma sulla fine della relazione tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal

A chiudere definitivamente il cerchio è stato Filippo Bruno di Tornaforte, addetto stampa e amico personale del principe, che ha parlato al settimanale Oggi. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: “Sì, confermo la notizia che si è diffusa attraverso i social: il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal hanno deciso di proseguire la propria vita separati. Non è una tragedia. Si tratta di una decisione di due persone adulte e responsabili. Non c’è nulla di male se la loro storia d’amore ha avuto uno stop”.

Una dichiarazione che ufficializza ciò che per giorni era rimasto sospeso tra indiscrezioni e supposizioni. Sul futuro, però, Bruno di Tornaforte mantiene una posizione prudente: “Non saprei dire se possano ricucire. Tutto può essere. Sono questioni personali”. Parole che lasciano uno spiraglio aperto, ma che non cancellano la sensazione di una rottura ormai profonda.