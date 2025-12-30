Alfonso Signorini, la mossa della Procura: aperta un’indagine ufficiale

Dopo la denuncia di Antonio Medugno e le accuse di Fabrizio Corona, la Procura di Milano apre un’indagine su Alfonso Signorini.

Dopo il comunicato ufficiale di autosospensione da Mediaset, Alfonso Signorini è finito ufficialmente sotto indagine da parte della Procura di Milano. Il fascicolo è stato aperto a seguito della denuncia presentata da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, che ha accusato il conduttore di violenza sessuale ed estorsione. Le accuse emergono anche dalle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona nel suo format online “Falsissimo”.

La Procura apre un’indagine su Alfonso Signorini: la denuncia di Antonio Medugno

L’apertura dell’inchiesta da parte della Procura di Milano, come riportato da L’Ansa e Fanpage, rappresenta un atto dovuto in seguito alla querela presentata lo scorso 24 dicembre da Antonio Medugno. Il caso è nelle mani della pm Letizia Mannella, a capo del Quinto Dipartimento dedicato alla tutela delle fasce deboli, con il supporto del collega Alessandro Gobbis.

L’ex concorrente del Grande Fratello, assistito dai suoi avvocati, ha chiesto che si proceda per i reati di violenza sessuale ed estorsione.

Le nuove accuse e l’intervento di Fabrizio Corona

La situazione, tuttavia, potrebbe ampliarsi ulteriormente: anche un altro ex concorrente del reality, Gianluca Costantino, aggiunge Fanpage, starebbe valutando la possibilità di presentare un’accusa simile.

La pm segue inoltre l’indagine parallela che vede coinvolto Fabrizio Corona, denunciato da Alfonso Signorini per revenge porn. La denuncia è stata presentata dopo la diffusione, tramite “Falsissimo”, di contenuti che accuserebbero il conduttore di utilizzare presunti favori sessuali per gestire le selezioni del Grande Fratello.

L’ex re dei Paparazzi ha pubblicato un video sui suoi canali social. Ha commentato duramente il comunicato Mediaset: “Tornerò a gennaio e porterò tante di quelle prove che tutta Mediaset e i Berlusconi vi faranno schifo. Attaccate me che sono l’allarme e non il colpevole”.