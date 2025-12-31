Coppie scoppiate nel 2025: da Bova e Rocío ai Coma_Cose, tutti gli amori vip finiti male

Da Nicole Kidman e Keith Urban a Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: ecco tutte le coppie, nazionali e internazionali, scoppiate nel 2025.

Sono davvero tante le coppie scoppiate nel 2025, alcune delle quali hanno fatto discutere più di altre. Ripercorriamo gli ultimo 365 giorni con le rotture più clamorose e quelle che, invece, sono passate in sordina: da Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales ai Coma_Cose, passando per Monica Bellucci e Tim Burton.

Coppie italiane scoppiate nel 2025

Paolo Fox lo aveva previsto (come sempre) sul finire dello scorso anno: per alcune coppie il 2025 sarebbe stato nefasto. Oggi, con il senno del poi e guardando tutti i Vip che si sono detti addio negli ultimi 365 giorni, non possiamo che dargli ragione. Partendo dalle rotture nostrane non possiamo che iniziare con due personaggi che hanno regalato un bel po’ di trash (vocali compromettenti compresi): Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales.

La storia d’amore è giunta al termine dopo 10 anni e due figli quando Fabrizio Corona ha pubblicato gli audio che l’attore ha mandato a Martina Ceretti. La povera Rocío, come accadde anche ad Alena Seredova con Gigi Buffon, ha scoperto la tresca dalla stampa. A distanza di mesi, questa rottura ha “provocato” un altro addio, quello tra Beatrice Arnera e Andrea Pisani: lei e Bova sono una coppia.

Un’altra separazione del 2025, arrivata dopo mesi di rumors e paparazzate di lei con un altro, è quella dei Coma_Cose. Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, alias California e Fausto Lama, si sono lasciati dopo circa dieci anni, mettendo fine pure al loro duo musicale. Stessa sorte, almeno per quel che riguarda il chiacchiericcio sui tradimenti, per Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, che si sono detti addio dopo 17 anni. Questa volta, però, ad aver avuto numerose tresche, almeno stando a quanto sostengono gli esperti di gossip, è stato il conduttore di Temptation Island.

Gli addii passati in sordina

Se le coppie precedenti hanno fatto discutere, regalando momenti “gossip” indimenticabili, ce ne sono altre che si sono dette addio senza troppo clamore. Da Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko, che si sono lasciati con il sorriso dopo 17 anni insieme e due figli, a Serena Enardu e Pago, da sempre impegnati in un tira e molla, passando per Elga Enardu e Diego Daddi.

E ancora: Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas dopo 7 anni, Elena Barolo e Alessandro Martorana dopo 13 anni, Michela Persico e Daniele Rugani dopo 9 anni e un figlio, Raimondo Todaro e Francesca Tocca dopo circa 17 anni, una figlia e diverse crisi nel mezzo. Si sono detti addio nel 2025 pure Maria Elena Boschi e Giulio Berruti dopo 5 anni, Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal, insieme da un annetto, Luca Vezil e Virginia Stablum, in coppia da due anni circa, e Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Questi ultimi, a essere onesti, hanno fatto chiacchierare un po’ più degli altri, soprattutto perché lei l’ha mollato per la “non scelta” di Uomini e Donne, Gianmarco Steri.

Coppie internazionali scoppiate nel 2025

Spostando i riflettori sulle coppie di fama internazionale scoppiate nel 2025, non possiamo che partire dalla nostra Monica Bellucci, che ha detto addio a Tim Burton dopo tre anni insieme. Un addio silenzioso, discreto e inaspettato. Sono passate in sordina pure le rotture tra Tom Cruise e Ana de Armas, a distanza di meno di un anno dal colpo di fulmine, e tra Laetitia Casta e Louis Garrel, insieme da dieci anni.

A dirsi addio dopo vent’anni insieme anche Nicole Kidman e Keith Urban, seguiti da Jessica Alba e Cash Warren dopo 16 anni e tre figli. Hanno resistito “solo” otto anni l’attrice Dakota Johnson e Chris Martin dei Coldplay, mentre la cantante Jessica Simpson ed Eric Johnson sono riusciti ad arrivare a 10 anni di matrimonio.