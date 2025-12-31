Dietro lo chef Alessandro Borghese c’è una madre famosissima: ecco chi è e cosa ha raccontato lui della sua infanzia fuori dal comune.

È uno degli chef più noti e riconoscibili della TV italiana, ma non tutti sanno che dietro Alessandro Borghese c’è una figura femminile potente e famosissima: sua madre. Ma voi sapete chi è? Attrice e icona di altri tempi, proprio su questo rapporto così particolare, il figlio si è aperto durante un’intervista al podcast “Tintoria“, svelando degli episodi inediti della sua infanzia.

Chi è la famossissima madre di Alessandro Borghese

Molti non lo sanno, ma la madre di Alessandro Borghese è Barbara Bouchet, icona indiscussa del cinema italiano degli anni ’70. Nata nel 1944 a Reichenberg, dopo la guerra, la sua famiglia fu sfollata e riuscì a raggiungere gli Stati Uniti grazie al Displaced Persons Act.

Cresciuta in California, ha iniziato nel mondo dello spettacolo come ballerina, per poi arrivare a Hollywood. Ma è in Italia che ha trovato il successo: negli anni ’70 è diventata una delle attrici simbolo della commedia sexy all’italiana.

Dopo il cinema, si è reinventata con successo come personaggio televisivo e pioniera del fitness, pubblicando libri e videocassette di aerobica. Nel 2020 ha partecipato a “Ballando con le stelle“, confermando la sua longevità nel mondo dello spettacolo. Sposata con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, ha avuto due figli.

“Mi prendevano in giro”: il racconto del figlio Alessandro Borghese

Crescere con una figura così esposta e desiderata non è stato affatto semplice, come lo stesso Alessandro Borghese ha raccontato nel podcast “Tintoria“. “Se sei negli Anni Ottanta, quando hai 13-14 anni e tua madre è una sex symbol, leggi Barbarella nazionale, è una battaglia continua”” ha detto, ricordando quanto fosse difficile affrontare le prese in giro dei compagni di scuola.

“Andavo a scuola e i compagni, che a quell’età non hanno tanti peli sulla lingua, mi dicevano di avere visto in tv mamma nuda. Mi prendevano in giro, io ci discutevo, li ho persino presi a pizze“, ha raccontato. Un’infanzia segnata da scontri quotidiani, ma anche da una forte crescita: “Mi sono fatto le spalle, che è quello che bisogna fare a scuola, oltre a studiare. Serve per la vita“.

In tutto questo, fondamentale è stato l’atteggiamento della madre, che non si è mai nascosta, anzi, lo ha sempre incoraggiato a rispondere con fierezza. “Tu vai e dì che tua madre sta nuda su Playboy perché se lo può permettere, invece la mamma del tuo amico è un cesso“.