Da Sgarbi a Raoul Bova, passando per Signorini e i “grandi ritorni”: i migliori gossip dell’anno

Quali sono stati i migliori gossip dell’anno 2025? Tantissime le notizie ma alcune hanno segnato particolarmente il mondo dello spettacolo, della tv e dei social…

Il 2025 è stato un anno travolgente per il mondo dello spettacolo, della televisione e dei social. Le notizie si sono rincorse mese dopo mese, attirando l’attenzione di milioni di persone. Ma quali sono stati i gossip più chiacchierati dell’anno? Oltre agli scandali che hanno travolto volti noti come Belen Rodriguez, il caso del video intimo di Stefano De Martino, a sorprendere sono stati anche nomi come Raoul Bova e molti altri…

I gossip del 2025: Olly vince il Festival di Sanremo

L’anno 2025 è iniziato con il botto e il primo vero terremoto nel mondo dello spettacolo ha il volto giovane di Olly. Il cantautore genovese ha conquistato tutti al Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia, piazzandosi primo davanti a Lucio Corsi e Brunori SAS. Sul palco, ha dedicato la vittoria ai genitori con un semplice ma potentissimo: “Ciao ma’, ciao pa’, è assurdo ma è successo“.

Dietro le quinte? Polemiche infuocate, soprattutto per la mancata vittoria di Giorgia, data per favorita fino all’ultimo.

Vittorio Sgarbi e il ricovero per depressione: lo scontro con la figlia Evelina

A seguire, uno dei casi più discussi del 2025: la vicenda di Vittorio Sgarbi e della figlia Evelina. Il celebre critico d’arte ha raccontato pubblicamente di vivere un momento estremamente delicato, tra problemi di salute e la depressione che lo ha colpito. A complicare il quadro, c’è stato anche un ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.

Una situazione che ha allarmato la famiglia, in particolare la figlia, che ha deciso di rivolgersi al Tribunale di Roma, chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno.

Successivamente, il giudice ha respinto la richiesta di nomina immediata, ma ha comunque disposto una perizia psichiatrica. La psicologa incaricata dovrà stabilire se Sgarbi “presenti condizioni psicologiche, psicopatologiche o cognitive tali da incidere sulla capacità di autodeterminarsi in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione e all’esercizio dei diritti personalissimi“.

I “grandi” ritorni del 2025: Barbara D’Urso, Angelina Mango e Tiziano Ferro

Il 2025 ha segnato il ritorno di tre grandi nomi dello spettacolo italiano: Barbara D’Urso, Angelina Mango e Tiziano Ferro. L’ex conduttrice Mediaset è tornata in TV come concorrente a Ballando con le Stelle, dopo alcuni anni di assenza dalla TV. In coppia con Pasquale La Rocca ha stupito tutti, conquistando il terzo posto in finale.

Angelina Mango, dopo un anno lontano dalle scene per motivi di salute e la cancellazione del suo tour, ha sorpreso i fan con l’uscita a sorpresa dell’album Caramè, composto da 16 brani inediti. Un ritorno atteso e accolto con entusiasmo.

Anche Tiziano Ferro è tornato a far parlare di sé con il singolo Cuore Rotto, uscito il 5 settembre, seguito dall’album Sono un grande. Un comeback emozionante che segna una nuova fase della sua carriera dopo la dolorosa separazione e il divorzio dal marito Victor Allen.

Elodie e il caso del “cellulare gate”

Tra i gossip più discussi dell’autunno 2025 non poteva mancare il cosiddetto “cellulare-gate” che ha coinvolto Elodie durante una tappa del suo tour a Messina. Mentre cantava immersa nella celebre vasca d’acqua, un uomo – poi identificato come il giornalista Antonio Caffo di Messina Today – si è avvicinato troppo con lo smartphone per riprenderla da vicino. La reazione della cantante è diventata subito virale.

Dopo le polemiche e i commenti divisi tra sostenitori e critici (tra cui Lory Del Santo a La Volta Buona), la cantante ha rotto il silenzio su Instagram: “Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una cosa orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel cu*o“.

Scoop di Fabrizio Corona: dai Ferragnez a Raoul Bova fino ad Alfonso Signorini

Infine, tra i protagonisti assoluti del gossip 2025 c’è senza dubbio Fabrizio Corona, che con il suo format YouTube Falsissimo ha acceso polemiche e scatenato reazioni in serie. Da Fedez a Raoul Bova, fino ad Alfonso Signorini, l’ex re dei paparazzi ha lanciato pesanti accuse e presunte rivelazioni che hanno fatto tremare lo showbiz italiano.

Uno dei casi più chiacchierati ha riguardato il presunto retroscena del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Secondo Corona, il rapper avrebbe vissuto una lunga e tormentata storia con l’ex amante Angelica Montini, che lui stesso avrebbe chiamato il giorno delle nozze. Un amore segreto che gettato un’ombra sulla storia dei Ferragnez.

Altro nome finito nel mirino è quello di Raoul Bova, accusato pubblicamente di aver tradito Rocío Muñoz Morales con la giovane modella Martina Ceretti. Anche qui l’ex re dei paparazzi ha diffuso audio e chat private tra i due, facendo esplodere lo scandalo. Intanto, con Rocío si sono lasciati definitivamente, e l’attore ora è legato sentimentalmente all’attrice Beatrice Arnera, ex di Andrea Pisani.

Ma il colpo di scena finale è arrivato a dicembre, quando ha puntato il dito contro Alfonso Signorini. Nell’episodio “Il prezzo del successo“, ha diffuso presunte chat per sostenere l’esistenza di un “sistema” con cui, a suo dire, il conduttore del Grande Fratello Vip eserciterebbe pressioni intime su aspiranti concorrenti. La vicenda ha fatto esplodere un caso mediatico e giudiziario, e secondo molti, siamo solo all’inizio…