“Sono stata drogata”: attrice famosa sviene all’improvviso, le sue condizioni

Tara Reid è stata ricoverata dopo un malore in un hotel: l’attrice ha raccontato l’accaduto parlando di un possibile caso di droga nel drink.

Tra la fine degli anni ’90 e i primi Duemila, Tara Reid è stata un volto noto del cinema americano, con ruoli in film di grande popolarità come American Pie, Cruel Intentions e Il dottor T & le donne. Negli ultimi anni ha proseguito la sua carriera con partecipazioni anche a produzioni di serie B, come Sharknado. A distanza di tempo dai riflettori principali, il suo nome è tornato di recente sulle cronache per un episodio spaventoso accaduto in un hotel di Chicago.

Il malore della celebre attrice Tara Reid in hotel

Nel corso di un’intervista a TMZ, Tara Reid ha descritto un’esperienza traumatica che, secondo le sue parole, avrebbe potuto capitare a chiunque. L’attrice ha spiegato di essere arrivata in hotel, dove ha preso un drink e si è allontanata brevemente per fumare una sigaretta.

Al suo ritorno, ha trovato il bicchiere coperto con un tovagliolo, un dettaglio che ha trovato insolito: “L’ho trovato strano, perché non l’avevo messo io“. Poco dopo aver bevuto, senza nemmeno finire il contenuto del bicchiere, è svenuta.

Alcuni ospiti dell’hotel hanno riferito di averla vista in stato confusionale, mentre farneticava. È stata fatta sedere su una sedia a rotelle, ma ha perso i sensi ed è caduta. È stata quindi trasportata in barella e ricoverata in ospedale.

Nella notte, un suo portavoce ha diffuso un messaggio per rassicurare sul suo stato: “Si sta riprendendo e chiede privacy durante questo momento traumatico. Invita inoltre tutti a fare attenzione, controllare le proprie bevande e non lasciarle mai incustodite, perché può succedere a chiunque“.

“Ho un grande, enorme vuoto, una confusione totale”

Il giorno seguente, parlando con TMZ, Tara Reid ha raccontato il momento del risveglio, descritto come surreale e carico di confusione: “In ospedale mi hanno solo detto che ero stata drogata. Era tutto vago, tutto molto confuso, capite?“.

Ha aggiunto: “Mi sono svegliata e accanto a me a tenermi d’occhio c’era una donna, lei era messicana, e per un momento ho pensato di essere in Messico. Era tutto così strano, perché lei non parlava inglese e io ho pensato: ‘Che sta succedendo?‘”.

“Ho un grande, enorme vuoto, una confusione totale“, ha detto, riferendosi alle ore successive all’episodio. Nel corso dell’intervista, le è stato chiesto anche se, alla luce di alcuni precedenti, oggi si senta in grado di gestire l’alcol. La sua risposta è stata chiara: “Certo che credo di sapermi regolare adesso. Oh sì, assolutamente. Voglio dire, ne ho bevuto uno solo anche quella sera. Non bevo superalcolici o cose del genere. Ho solo preso un bicchiere di vino e ho fumato una sigaretta, e basta. Non mi aspettavo assolutamente che succedesse una cosa simile“.