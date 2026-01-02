Maria Esposito di Mare Fuori fa coming out: parole d’amore per Silvia Uras

Maria Esposito, nota per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, ha scelto la notte di Capodanno per fare coming out e dichiarare il suo amore per Silvia Uras.

Dopo settimane di segnalazioni e “baci” che avevano acceso le ipotesi tra i fan, nella notte di Capodanno Maria Esposito ha rotto il silenzio e ha scelto di condividere pubblicamente una parte intima e profonda della sua vita: il coming out e la dichiarazione d’amore per Silvia Uras, nota creator e sua coetanea. Un post su Instagram, accompagnato da una loro foto, ha segnato l’inizio ufficiale di una storia vissuta finora lontano dai riflettori.

Maria Esposito fa coming out su Instagram

Maria Esposito ha scelto il primo minuto del 2026 per condividere con il pubblico il suo amore per Silvia Uras, raccontando un percorso interiore lungo e complesso. “Dal 2024 sei stata la cosa più bella della mia vita, ma allo stesso tempo anche la più brutta e sembra una contraddizione, lo so, ma è l’unico modo sincero che ho per dirlo“, scrive in un post.

Rivela quanto sia stato difficile per lei affrontare le proprie paure e ammettere i propri sentimenti: “È stato difficile superare le paure che avevo dentro. È stato difficile trovare quel coraggio che mi mancava. È stato difficile riaprire il mio cuore“.

Il percorso verso l’amore è stato lungo: “Ci ho messo un anno e quattro mesi per fregarmene di tutto e di tutti e iniziare a pensare solo a me, a noi. Per smettere di scappare. Per restare“. E conclude con un messaggio rivolto a tutti: “Non fate come me, amate. Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore“.

Silvia Uras risponde: “Il mio 2025 ha un solo nome..”

Anche Silvia Uras ha deciso di esporsi, condividendo sul suo profilo Instagram il post di Maria Esposito e aggiungendo parole profonde sul loro percorso condiviso. “Un anno è fatto di tanto tanto. Un anno in cui, agli occhi degli altri, sembrava non stesse succedendo nulla… ma dentro di noi c’era una guerra silenziosa. Nessuno vedeva, nessuno sapeva. Solo noi due“.

Il suo messaggio si chiude con parole piene di gratitudine e consapevolezza: “Se sono ancora qui, se credo ancora nell’amore, è perché l’ho visto nei tuoi occhi. Grazie per non aver mollato. Grazie per essere rimasta. Grazie per essere tu, con me. Qualunque cosa verrà, so solo una cosa: finché ci siamo noi, possiamo affrontare tutto“. E infine, una dichiarazione inequivocabile: “Il mio 2025 ha un solo nome e si chiama: MARIA“.