Maria Esposito sorprende tutti: ufficializza la sua relazione con un “bacio”

Maria Esposito e Silvia Uras si baciano in diretta TikTok: cresce la curiosità sulla loro presunta relazione.

Il video di una diretta TikTok ha riacceso l’interesse attorno al legame tra Maria Esposito e Silvia Uras. Le due, molto seguite sui social, si sono scambiate un bacio a stampo davanti a migliaia di spettatori, mentre le voci di una possibile relazione tra l’attrice e l’influencer continuano a farsi sempre più insistenti.

Indizi sulla presunta relazione tra Maria Esposito e Silvia Uras

Non si fermano i rumors che parlano di un legame sentimentale tra Maria Esposito e Silvia Uras. Anche se nessuna delle due ha mai confermato apertamente la natura del loro rapporto, ogni gesto condiviso sui social sembra aggiungere un nuovo tassello al puzzle.

Nelle ultime ore, l’attrice ha pubblicato su Instagram una foto in cui abbraccia la Uras davanti alla Fontana di Trevi, accompagnandola con parole dal tono romantico: “Roma è bella perché è eterna, tu sei bella perché rendi eterno ogni istante in cui ci sei“.

Maria Esposito

Non è la prima volta che Maria dedica parole affettuose all’influencer napoletana. Già a fine settembre aveva descritto Silvia come “la persona più importante” della sua vita e, in un’intervista, aveva aggiunto: “Mi rende felice come non lo sono mai stata prima“. Dichiarazioni che, unite al recente bacio, alimentano l’ipotesi di un sentimento che va oltre l’amicizia.

Il bacio durante la diretta TikTok

Il momento che ha fatto esplodere il web è avvenuto durante una live su TikTok, dove le due giovani napoletane si sono scambiate un bacio a stampo. Secondo quanto riportato da Webboh.it, tutto sarebbe nato dopo una donazione da parte di un fan, chiamata “TikTok Universe”: nella sorpresa e nella gioia del momento, le due si sono baciate davanti ai loro follower.

Il video è diventato virale in poche ore, suscitando una valanga di commenti e reazioni. Durante la stessa diretta, Maria Esposito ha raccontato di vivere insieme a Silvia Uras e di averla conosciuta sui social: “Io la seguivo da tempo, ma lei non mi conosceva. Poi, quando sono diventata più nota, ha ricambiato il follow. Dopo qualche mese abbiamo deciso di uscire insieme“.