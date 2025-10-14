Francesco Chiofalo, incidente a Dubai: le foto in ospedale e la reazione della fidanzata

Paura per Francesco Chiofalo, coinvolto in un incidente a Dubai. Ricovero e ansia per la fidanzata Manuela Carriero.

Attimi di paura per Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island. L’influencer è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a Dubai, dove si trovava per motivi di lavoro. Le immagini circolate online hanno immediatamente allarmato i fan e la sua fidanzata, Manuela Carriero, che ha raccontato sui social la preoccupazione e l’attesa di notizie dall’estero. Ma scopriamo cos’è successo e come sta adesso.

L’incidente e la preoccupazione della fidanzata

L’incidente è avvenuto mentre Chiofalo si trovava in macchina con alcuni amici. Le prime foto mostravano l’ex protagonista di Temptation Island a terra, soccorso dai sanitari. In breve tempo la notizia si è diffusa sui social, dove Manuela Carriero, rimasta a Roma, ha voluto aggiornare i follower con un messaggio carico d’ansia e apprensione.

“Mi state scrivendo in tantissimi chiedendomi di Francesco. Ha avuto un incidente in auto a Dubai, purtroppo io sono a Roma“, ha scritto la Carriero nelle sue storie. “Ho ricevuto questa foto dai ragazzi che erano con lui. Non mi sono ben chiare ancora le dinamiche. Sono molto spaventata e preoccupata, appena so qualcosa in più vi aggiorno. Grazie di cuore“.

Le parole di Chiofalo dopo il ricovero a Dubai

A tranquillizzare tutti è stato lo stesso Francesco Chiofalo, che ha voluto raccontare quanto accaduto attraverso le sue storie su Instagram. “Ho fatto un brutto incidente stradale qui a Dubai. Non stavo guidando io, ma il mio amico. Ora sono ricoverato in ospedale” ha scritto, apparendo visibilmente provato e con un collare al collo.

Nonostante la paura, le sue condizioni non sembrano gravi. L’influencer resta sotto osservazione per accertamenti, ma le prime notizie parlano di un grande spavento senza conseguenze fisiche importanti. Una disavventura che, come ha confessato lui stesso, lo ha scosso profondamente, ma da cui spera di riprendersi presto per tornare alla normalità e riabbracciare la fidanzata Manuela.