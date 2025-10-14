“Mi accusavano di essere in vacanza”: Enrica Bonaccorti torna a parlare della sua malattia

Enrica Bonaccorti racconta la sua malattia e risponde alle accuse dopo l’assenza al funerale di Pippo Baudo.

Dopo mesi di silenzio, Enrica Bonaccorti ha deciso di condividere pubblicamente la sua battaglia contro il tumore al pancreas. La conduttrice, che da cinque mesi affronta le cure, ha raccontato in un lungo post su Instagram il difficile periodo vissuto e la gratitudine per l’ondata di affetto ricevuta da amici, colleghi e fan. Ma ne ha approfittato anche per rispondere alle gravi accuse che le sono state rivolte negli ultimi mesi.

“Mi avete stravolta con il vostro affetto”

“Mi avete stravolta con il vostro affetto – ha scritto sui social – vorrei abbracciarvi tutti, dirvi grazie uno per uno. Ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e l’ho detto“.

Per molto tempo Bonaccorti aveva tenuto riservata la malattia, temendo che la notizia potesse trapelare e costringerla a parlarne prima di esserne pronta.

Oggi, invece, trova nella condivisione una nuova forza. “Mi sono liberata del senso di colpa di non rispondere più a nessuno – ha ammesso – anche ai più cari amici che pensavano ce l’avessi con loro. Mi accusavano perfino di essere in vacanza durante il ricordo di Pippo Baudo. Altro che vacanza…“

In attesa di un miracolo

Ospite di Caterina Balivo all’inizio di ottobre, Enrica Bonaccorti aveva già parlato apertamente della sua malattia e delle paure legate al tempo che le resta. “La cosa più difficile – ha confidato – è pensare al tempo che hai davanti. Voglio riempirlo di vita e non di assenza“.

Con la sua consueta lucidità, la conduttrice ha raccontato di voler tornare ai rapporti, alle persone, a ciò che conta davvero. “Sono in attesa di un miracolo o della fine – ha detto con coraggio – ma non ho paura. La mia unica ragione di vita è mia figlia, e averla accanto mi dà molta forza“.