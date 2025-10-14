Elisabetta Canalis saluta sui social Angelo Valente, il suo preparatore di kick boxing scomparso a 51 anni.

Un dolore profondo ha colpito Elisabetta Canalis, che nelle scorse ore ha condiviso sui social un toccante messaggio di addio per Angelo Valente, il suo preparatore di kick boxing e amico di lunga data. L’ex velina di Striscia la notizia, da anni appassionata di sport da combattimento, ha voluto ricordare l’uomo che l’aveva accompagnata in questo percorso, non solo come coach ma come figura di riferimento nella sua vita personale. Valente, scomparso a soli 51 anni, era stato quattro volte campione del mondo di kick boxing e uno dei più stimati allenatori italiani della disciplina.

Il messaggio di addio sui social

Elisabetta Canalis ha espresso tutto il suo dolore con un post pubblicato su Instagram, accompagnato da un video che la ritrae insieme a Valente e alla figlia Skyler durante un allenamento.

“Questa è dura amico mio“, ha scritto l’ex velina, aggiungendo parole di grande affetto e riconoscenza: “Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica ed incredibile che sei. Scrivere “eri” non è sopportabile“.

Canalis ha poi voluto ringraziare pubblicamente il suo preparatore per la dedizione e l’incoraggiamento ricevuti: “Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me, per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Ancora non ci credo. Mi mancherai tantissimo Angelo“.

Angelo Valente: una vita per lo sport

Nato a Milano il 15 dicembre 1973, Angelo Valente aveva iniziato la sua carriera negli sport da combattimento da giovanissimo. Dopo aver vinto i titoli italiani di Savate e Full Contact, si era dedicato con successo alla kick boxing, conquistando quattro titoli mondiali e ricevendo la Palma di bronzo al merito tecnico dal CONI.

Oltre ad aver allenato numerosi campioni, Valente aveva fondato una palestra a Milano, divenuta un punto di riferimento per atleti nazionali e internazionali. Nel 2012 aveva dato vita a “KickAndPunch“, uno degli eventi più importanti del settore.