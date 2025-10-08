“La mia immagine? Non sono quella dei social”: Elisabetta Canalis si confessa

Interessanti parole di Elisabetta Canalis a proposito del suo lavoro, dei social e il ruolo da genitore. L’intervista all’ex Velina.

Si sta parlando di lei per il presunto flirt con Alvise Rigo, con cui ci sarebbe stato anche un recente avvistamento, ma Elisabetta Canalis non è solo gossip e ‘immagine’. Lo ha voluto precisare la diretta interessata in una lunga e interessante intervista rilasciata in queste ore al settimanale Chi nella quale la donna ha parlato anche del suo ruolo di madre in relazione al mondo del web.

Elisabetta Canalis e la sua immagine sui social

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Elisabetta Canalis ha avuto modo di affrontare diverse tematiche che sono spesso all’ordine del giorno tra i personaggi dello spettacolo. Nello specifico, l’ex Velina ha affrontato l’argomento dei social e anche di alcuni standard che vengono mostrati. “Uso i social per lavoro e per sostenere le mie campagne a favore dell’adozione e della difesa degli animali. E poi metto anche le mie foto in costume, le due cose non sono in contraddizione”, ha detto.

Elisabetta Canalis – www.donnaglamour.it

E ancora: “La bellezza, la forma fisica, fanno parte del mio lavoro, della mia immagine. Ma cerco di stare con i piedi per terra, la mia vita è un’altra, non è quella che espongo sui social“, ha aggiunto l’ex Velina facendo capire che oltre a ciò che si vede ci sono comunque emozioni, situazioni non sempre stupende come si può immaginare e tanto altro.

I social visti “da madre”

Le riflessioni sul mondo dei social sono arrivate anche riguardo a sua figlia. In questo senso, la Canalis, da mamma, ha detto: “Non demonizzo i social, non posso proibirli a mia figlia perché li vedrebbe lontano da me e non potrei spiegarle quello che legge”, ha spiegato la donna. “I giovani oggi si informano guardando i social, e possono essere utili per richiamare l’attenzione sull’attualità. Non bisogna averne paura, bisogna abbracciare il progresso”.

In questo senso la Canalis ha spiegato che la “spazzatura” sia ovunque e che occorre essere vicini ai giovani di oggi, in questo caso quindi anche a sua figlia, per spiegare le cose e prepararli al mondo: “Non puoi fingere che non ci siano i social e che ci siano solo persone buone”, ha aggiunto.