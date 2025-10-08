“Save the date”: Aurora Ramazzotti svela la data e i dettagli del matrimonio

L’annuncio condito da qualche dettaglio: Aurora Ramazzotti ha svelato finalmente la data del suo matrimonio con Goffredo Cerza.

Ha da poco ripercorso i suoi dieci anni di carriera ma ora, per Aurora Ramazzotti, è arrivato il momento di incorniciare un’altra tappa della sua vita in generale: quella del tanto atteso matrimonio con Goffredo Cerza. Ebbene sì, perché la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha svelato alcuni dettagli in merito alle nozze in programma che, adesso, hanno appunto anche un data ufficiale.

Aurora Ramazzotti prepara il matrimonio

La voglia, il desiderio e l’ambizione di sposarsi c’era e, come dai diretti interessati dichiarato, serviva solo un attimo di organizzazione per stabilire tutto. A quanto pare, adesso, per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza tutti i puntini si sono allineati con un annuncio importante che riguarda la data del loro matrimonio.

“Sono consapevole di essere una pessima influencer”, ha esordito nelle sue stories Instagram la Ramazzotti facendo riferimento ad una box domande aperta nella giornata di ieri che, però, non aveva ricevuto risposte. Il motivo, però, è presto detto: la donna voleva avere tutte le certezze del caso prima di fare annunci.

La data delle nozze e i dettagli

Auri ha spiegato di aver atteso qualche ora per annunciare a tutti la data del suo matrimonio con Goffredo. “Save the date“, ha pubblicato la Ramazzotti con tanto di comunicazione in merito al 4 luglio 2026. Questa la giornata scelta per il fatidico “sì” al suo amore e padre del loro bimbo. “Sì, succederà. Non che prima avessimo dei dubbi, però adesso esiste una data“, ha confermato Aurora con grande gioia. Poi, tra gli altri dettagli forniti: “Abbiamo location, musica e adesso ci stiamo organizzando per il catering. In effetti sembra manchi ancora tanto tempo ma sono tipo solo 8 mesi…”, ha aggiunto. Insomma, per lei e per Cerza si annunciano mesi intensi e di organizzazione prima del giorno più importante della loro vita.