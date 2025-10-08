“Se avesse 95 anni la amerei lo stesso”: Ghione si apre sulla giovane compagna

Una differenza d’età notevole ma anche un feeling che sembra ottimale: Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis si raccontano.

Ultimamente si è parlato parecchio della relazione tra Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis. In particolare per via dell’importante differenza d’età, oltre 30 anni. Ad ogni modo la coppia procede spedita con la storia e dopo lo sfogo della ragazza, a parlare è stato per la prima volta il noto inviato di Striscia a Novella 2000.

Jimmy Ghione e la storia con Marialaura De Vitis

A Novella 2000 è stata la coppia a parlare con Jimmy Ghione e la stessa Marialaura De Vitis che hanno tenuto a spiegare come stia ben funzionando il loro rapporto che è arrivato ad un punto molto importante. L’inviato di Striscia, infatti, ha deciso di presentare alla giovane compagna i suoi figli, cosa che l’ha resa molto contenta.

“Li ho conosciuti solo nell’ultimo anno. Il fatto che Jimmy abbia scelto di presentarmeli è una grande dimostrazione: significa che mi riconosce un posto importante, nella sua vita. Mi hanno accolta bene, da giovani intelligenti ed educati quali sono”, ha spiegato la De Vitis.

Le critiche e l’amore tra i due

I due hanno risposto anche alle critiche per l’importante differenza d’età. In questo caso è stato Ghione a parlare: “Lui 61, lei 27: per gli altri, tutto ruota attorno a questo, ma a noi frega ben poco. Se Marialaura avesse 95 anni, l’amerei lo stesso. Gli uomini che ci criticano vorrebbero stare con la De Vitis, le donne con Ghione. Ecco la verità!”.

Alla ragazza è stato domandato quali sono le critiche e le accuse che più spesso, a causa della relazione le siano state rivolte. Marialaura ha risposto: “Senza dubbio io: sarei l’arrivista, l’arrampicatrice, quella che antepone l’interesse personale a tutto. Parlino pure”, ha detto. La coppia al momento non pensa ad un figlio insieme e, anzi, Ghione si è detto già ok così con i suoi due ma non vorrebbe che la sua dolce metà si privasse di qualcosa.