Vittorio Sgarbi, il tribunale si pronuncia sull’amministratore di sostegno: la reazione di Evelina

Caso Sgarbi, il tribunale si pronuncia sull’amministratore di sostegno e la reazione della figlia Evelina dopo settimane di tensione.

Dopo i botta e risposta in TV e le numerose polemiche pubbliche, arriva il primo pronunciamento ufficiale del tribunale nel caso che vede contrapposti Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina. Ecco, a seguire, la decisione del giudice che segna un punto di svolta nella vicenda.

Caso Sgarbi, la decisione del tribunale sull’amministratore di sostegno

Durante la puntata di Dentro la Notizia, condotta da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, è stata resa nota la decisione del tribunale: Vittorio Sgarbi non necessita di un amministratore di sostegno per la gestione degli atti ordinari, ma sarà sottoposto a una valutazione medica per stabilire se sia in grado di affrontare in autonomia le questioni straordinarie di natura personale e patrimoniale.

Nel provvedimento, riportato da Fanpage.it, si legge chiaramente: “Per la gestione straordinaria e personalissima delle sue cose – personali e patrimoniali – per valutare la capacità del Professore su questi aspetti, è necessaria una super perizia medica”. La perizia sarà affidata a una professionista che nei prossimi giorni valuterà le condizioni di Sgarbi.

La reazione dell’avvocato della figlia Evelina

A commentare la decisione del tribunale è stato Lorenzo Iacobbi, avvocato di Evelina Sgarbi. In un comunicato giunto alla redazione di Fanpage.it, il legale ha espresso soddisfazione per la nomina del consulente tecnico d’ufficio, dichiarando: “Finalmente non saranno più pseudo-opinionisti, sedicenti postini o finti-amici del professore, vicini e lontani ad esprimere a spanne una valutazione priva di qualsivoglia competenza medica sulle condizioni di Vittorio Sgarbi, bensì un medico…com’è giusto che sia!“.

“Contrariamente al contenuto della campagna d’odio mediatico scatenato ai danni di Evelina, mirava e mira ad esclusiva tutela ed interesse del Prof. Sgarbi“, ha aggiunto il legale. Il prossimo passo sarà quindi la perizia medica, che stabilirà se Vittorio Sgarbi potrà continuare a gestire anche gli aspetti straordinari della sua vita senza alcun supporto.