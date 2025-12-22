Lutto nel mondo della musica: si spegne una delle voci simbolo del Natale

Chris Rea è morto a 74 anni dopo una breve malattia. Il celebre cantautore britannico, autore del brano di Natale “Driving Home for Christmas”.

A pochi giorni da Natale, il mondo della musica perde una delle sue voci più amate: Chris Rea è morto all’età di 74 anni. L’artista britannico, celebre per il brano natalizio Driving Home for Christmas, si è spento “serenamente in ospedale nella giornata di oggi, dopo una breve malattia, circondato dalla sua famiglia“, come annunciato in una dichiarazione ufficiale diffusa da un portavoce della famiglia a nome della moglie Joan Lesley e delle due figlie.

Addio a Chris Rea, la voce della canzone “Driving Home for Christmas”

Christopher Anton Rea era nato a Middlesbrough nel 1951, figlio di un padre italiano, originario di Arpino, e di una madre irlandese. Faceva parte di una numerosa famiglia con sette figli.

Prima di emergere come solista, aveva mosso i primi passi nella musica negli anni Settanta, entrando a far parte dei Magdalene, dove sostituì David Coverdale, destinato poi a diventare il frontman dei Deep Purple. All’inizio della sua carriera si presentò al pubblico con lo pseudonimo di Benny Santini.

Con il passare degli anni, costruì una solida carriera come cantautore, apprezzato per la sua voce roca e per il suo particolare modo di suonare la chitarra slide.

La sua carriera indimenticabile e la malattia

Nel corso della sua attività musicale, Chris Rea pubblicò 25 album da solista. Tra i suoi brani più celebri si ricordano “Josephine“, “On the Beach” e soprattutto “Driving Home for Christmas“, una canzone diventata simbolo del periodo natalizio, soprattutto nel Regno Unito. Pubblicata nel 1986, racconta il viaggio di un uomo stanco che torna a casa per Natale, unendo umorismo, calore e la magia dello spirito natalizio.

Negli anni Duemila, l’artista aveva affrontato gravi problemi di salute: nel 2001 fu sottoposto a un’operazione per l’asportazione del pancreas a causa di un cancro, e nel 2016 venne colpito da un ictus. Ora, dopo una breve malattia, se ne va uno dei cantautori più amati della scena musicale britannica.