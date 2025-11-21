Notte di Natale di Lucio Corsi, il significato: “Tu sei quel sassolino nel buio infinito”

Lucio Corsi lancia la sua prima canzone natalizia. Si intitola Notte di Natale: scopriamo il significato e il testo.

Una sorpresa inattesa, quella che Lucio Corsi ha fatto ai fan con Notte di Natale. L’artista di Volevo essere un duro ha lanciato la sua prima canzone natalizia, un brano orecchiabile e dolce, che riesce a cullare anche gli impenetrabili cuori dei “grinch”. Scopriamo il significato e il testo.

Notte di Natale di Lucio Corsi: il significato della canzone

Uscita il 20 novembre 2025, Notte di Natale è la prima canzone natalizia di Lucio Corsi. Scritta dallo stesso artista con Tommaso Ottomano, racconta di una storia d’amore che si ripete ogni anno. Una relazione che regala gioia a molti e tristezza ad altri, creando sorrisi in alcune case e lacrimoni o rabbia in altre. Il significato ruota proprio attorno alla notte del 25 dicembre, ai vari sentimenti che suscita nel cuore di ognuno di noi.

“Certe volte dividere un dolore in due

È meglio che stare da soli in pace

Poi tra poco inizia a nevicare, uh-uh“.

Per qualcuno, la notte di Natale può essere molto dolorosa, magari perché collegata a eventi poco felici. Tuttavia, condividere con qualcuno i propri pesi aiuta ad alleggerire il cuore.

“L’amore non lo capivo

Ma poi all’improvviso

Lei mi è venuta a trovare

Nella notte di Natale“.

Nella notte del 25 dicembre il tempo ha un ritmo diverso, tutto rallenta. A prescindere dalle emozioni che si vivono, però, se si apre il proprio cuore tutto è possibile, perfino trovare la persona giusta o vedere un gatto che regala un osso al cane.

Lucio Corsi ha descritto così il suo primo brano di Natale: “È una storia (forse d’amore) ambientata nel vento freddo di dicembre, in quell’aria triste che mi piace tipica del periodo natalizio. Nella canzone hanno recitato una luna, una star, un gatto, un cane, il vento freddo nel parcheggio del pub, una nuvola foulard, una mamma, un babbo e il tempo che altro non è che un treno perso nei pensieri suoi“.

Ecco il video di Notte di Natale di Lucio Corsi:

Notte di Natale di Lucio Corsi: il testo della canzone

Luna bianca, che ci fai nell’oscurità?

Nel nostro mondo sei più di una star

Prendi il primo volo che ti porta in città…

