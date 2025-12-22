Giulia De Lellis interviene sul caso Signorini-Corona condividendo il video del loro scontro nel 2017 durante il GFVip.

Lo scandalo Signorini-Corona continua a far discutere il pubblico e a generare reazioni nel mondo dello spettacolo. Dopo l’intervento di Vladimir Luxuria, anche Giulia De Lellis ha deciso di dire la sua. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti risposto a una domanda di un fan su Instagram pubblicando un video che riporta alla mente un acceso confronto avuto in passato proprio con Alfonso Signorini.

Giulia De Lellis interviene sul caso Signorini-Corona

L’occasione nasce da una domanda ricevuta su Instagram da un suo follower: “Giuli abbiamo bisogno della tua opinione sul caso Signorini?“. Giulia De Lellis ha scelto di ripubblicare proprio lo spezzone della famosa lite avvenuta al Grande Fratello Vip otto anni fa. Una scelta mirata, che riaccende l’attenzione su un episodio ancora vivo nella memoria del pubblico.

In quell’occasione, durante le nomination, l’influencer aveva nominato Raffaello Tonon. L’allora opinionista Alfonso Signorini non lasciò passare inosservata la decisione e la provocò: “Per caso ti stai prendendo una rivincita per la sua finta nomination di prima?“. La risposta dell’influencer fu secca: “Capisco che è il tuo lavoro però quando è inutile non c’è bisogno di intervenire“. Da lì, il confronto si fece subito acceso.

“Sto zitta perché sono educata, ringrazia i miei genitori”

Alfonso Signorini reagì con durezza: “Invece di po’ fare battute inutili, stai zitta. Spari un mare di castronerie. Fai più bella figura a stare zitta. Devi sentirti una miracolata perché stai al Gf“. Giulia De Lellis replicò con una frase, che ora ha deciso di ripubblicare nelle sue storie su Instagram: “Sto zitta perché sono educata, ringrazia i miei genitori“.

Condividere oggi quello spezzone è stato un gesto eloquente. Infine, ha scritto: “Mi faccio troppa tenerezza, qui avevo 19 anni…ora 29. Certe cose sono rimaste le stesse, identiche di sempre, altre per fortuna no (tipo le mie labbra)”.