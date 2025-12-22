Giulia De Lellis spiega perché non mostra mai la figlia Priscilla: la risposta sui social

Giulia De Lellis spiega ai suoi follower su Instagram perché ha scelto di non mostrare il volto della figlia Priscilla.

Dopo aver parlato del suo post partum e del modo in cui sta tornando in forma, Giulia De Lellis ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi follower su Instagram. Tra queste, una in particolare ha attirato l’attenzione: “Perché non fai mai vedere la pupa?“. L’influencer ha spiegato le sue ragioni, aprendo un discorso che riguarda anche altri volti noti del mondo dello spettacolo.

Le parole di Aurora Ramazzotti sulla privacy del figlio

Aurora Ramazzotti è stata tra le prime a parlare pubblicamente della decisione di non mostrare il volto del proprio bambino. Questa estate ha voluto condividere con i suoi follower le motivazioni alla base di questa scelta. Ha spiegato sui social: “Internet è un luogo pericoloso per tutti, figuriamoci per un bambino che non ha scelto di starci. Postare un bambino lo fai per te, non per lui“.

Ha sottolineato come, in un mondo perfetto, condividere immagini dei bambini sarebbe qualcosa di bello, ma la realtà attuale impone maggiore cautela: “È una cosa comprensibilissima e in un mondo perfetto sarebbe stupendo poterlo fare in libertà. Se solo un minimo ci informassimo su cosa fanno i pedofili di oggi penso che nessuno si sentirebbe a proprio agio a farlo. O almeno, nessuno che abbia un minimo di coscienza“.

“Le cose belle le proteggo”: la scelta di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è diventata mamma l’8 ottobre 2025, giorno in cui è nata la sua primogenita Priscilla, avuta dal rapper Tony Effe. Da allora, l’influencer ha deciso insieme al compagno di non mostrare il volto della bambina sui social, una scelta che ha colpito i suoi follower, abituati a seguirla quotidianamente.

Rispondendo alla domanda “Perché non fai mai vedere la pupa?“, l’ex gieffina ha detto: “Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa, e mi fa sentire meglio. La percepisco più al sicuro così“.