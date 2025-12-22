Barbara D’Urso ‘dimentica’ la coppa nei camerini: il retroscena dopo la finale di Ballando

Barbara D’Urso avrebbe “dimenticato” la coppa del terzo posto di Ballando con le Stelle in camerino. A rivelarlo è Gabriele Parpiglia.

Non solo presunti matrimoni in vista a Ballando con le Stelle, dietro le quinte dell’ultima puntata è andato in scena un curioso episodio che ha come protagonista Barbara D’Urso. A sollevare il velo sul retroscena è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha svelato un dettaglio che non è passato inosservato: la conduttrice avrebbe “lasciato” in camerino la coppa conquistata con fatica dopo mesi di prove. “Dimenticanza data dalla stanchezza o gesto fatto appositamente?“, è la domanda del giornalista.

La dedica di un caro amico per Barbara D’Urso

Non solo il “giallo” sulla coppia dimenticata, a rendere tutto ancora più interessante ci ha pensato il post pubblicato da un caro amico di Barbara D’Urso, che ha voluto dedicarle parole dolcissime dopo il traguardo raggiunto.

“Agosto. Eravamo in vacanza insieme, piedi nudi, il mare davanti e una notizia arrivata senza bussare: Ballando con le Stelle. Da lì sono passati sei mesi. Sei mesi di sudore, risate isteriche, silenzi pesanti, chiamate interminabili e musica che partiva anche quando pensavamo di dormire sul letto dopo le prova”, ha scritto su Instagram.

Il messaggio si fa poi ancora più personale: “Guardarti ballare é stato un regalo amore mì! Io sono orgoglioso! Orgoglioso di esserti accanto, orgoglioso di chiamarti amica/sorella e orgoglioso perché, senza mai fare la maestra, mi insegni ogni giorno cosa vogliono dire passione, disciplina, resilienza. Mi insegni che la vera energia non è urlata é solo indomabile. Grazie Barbara perché mentre ballavi non mi hai spiegato come si fa, me l’hai fatto vedere. Sei arrivata terza. Ma solo perché in questo Paese la verità, di solito, arriva sempre un po’ dopo. Ti amo“.

Il trofeo dimenticato nei camerini di Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso ha chiuso il suo percorso nel programma di Rai 1 al terzo posto, a pari merito con Fabio Fognini. Il premio? Una coppa simbolica che, a quanto pare, sarebbe rimasta “abbandonata” dietro le quinte. Secondo quanto raccontato da Gabriele Parpiglia, la conduttrice avrebbe lasciato lì il trofeo: “Dimenticanza data dalla stanchezza o gesto fatto appositamente?“, si chiede il giornalista, lanciando il dubbio.

Dopo la diretta, la conduttrice è stata avvistata in un noto ristorante insieme ad alcuni amici. Coincidenza vuole che nello stesso locale si trovassero anche l’ex nuotatore e Martina Colombari con le loro famiglie. Una cena rilassata, sì, ma senza alcuna traccia della tanto discussa coppa. Un dettaglio? Forse. Ma considerando l’abitudine della d’Urso di non lasciare nulla al caso, la faccenda si fa più intrigante.