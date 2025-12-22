“Non sento niente”: Belen mostra il suo lato B, il video durante il trattamento estetico

Belen Rodriguez mostra sui social un trattamento al lato B con ozono: il video pubblicato nelle sue storie su Instagram.

Belen Rodriguez non è nuova al mondo dei trattamenti estetici e, ancora una volta, ha deciso di condividere con i suoi follower un momento di cura personale. Dopo aver destato qualche preoccupazione con una foto sul lettino con la flebo al braccio, la showgirl torna protagonista su Instagram, questa volta sempre sul lettino, ma con un focus decisamente diverso: il trattamento per la ritenzione che coinvolge il suo lato B.

Belen e il rapporto con la chirurgia estetica

Non è la prima volta che Belen Rodriguez affronta pubblicamente il tema dei ritocchi estetici. In una precedente intervista a “Verissimo” del 2022, la conduttrice aveva ribadito il suo punto di vista con parole chiare: “Con la mia faccia, faccio quello che voglio. Sono una persona che si cura molto e mi piaccio. Le persone pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico“.

Parole che sottolineano la consapevolezza con cui la showgirl affronta il rapporto con la propria immagine. Sempre da Silvia Toffanin aveva aggiunto: “Le critiche mi colpiscono per i primi cinque minuti…”.

Il trattamento con ozono per il lato B

Nel video condiviso nelle stories del 22 dicembre, Belen Rodriguez mostra senza filtri il procedimento estetico per il lato B che sta affrontando. Si tratta di un trattamento con ozono, somministrato tramite una puntura nella zona interessata. Accanto a lei, il medico Michele Bonaccorso, con cui scherza durante la seduta.

Con il suo solito tono ironico, la Rodriguez dichiara: “Ma io non sento niente“. Poi ammette: “Si che sento il pizzicotto però è sopportabile“. Un momento di leggerezza che arriva in un periodo non facile per la showgirl, reduce da settimane di indiscrezioni. Nonostante ciò, si mostra serena, pronta a prendersi cura di sé e a condividere apertamente le sue esperienze, anche quelle legate alla medicina estetica.