Belen Rodriguez si mostra con una flebo al braccio: nessun problema di salute, ma un trattamento estetico anti-age.

Nelle ultime ore, Belen Rodriguez ha attirato l’attenzione del web con una foto pubblicata sui social dove appare distesa su un lettino medico con una flebo al braccio. L’immagine, scattata in uno studio nel centro di Milano, ha subito generato preoccupazione. Mentre la famiglia e chi le è vicino si mostra in apprensione per un periodo non semplice che sta vivendo, la showgirl ha voluto precisare che non si tratta affatto di un problema di salute, bensì di un trattamento estetico ben preciso.

Belen Rodriguez con la flebo: il trattamento estetico a base di Nad

Belen Rodriguez, come riportato da Leggo.it, si è sottoposta a una seduta estetica nello studio del dottor Michele Bonaccorso, specializzato in ossigeno-ozonoterapia e ormoni bioidentici. Il trattamento scelto è a base di Nad, acronimo di nicotinammide adenina dinucleotide, una molecola che – come spiegato dalla stessa showgirl nelle sue Instagram Stories – “svolge un ruolo fondamentale in diversi processi biologici, tra cui la produzione di energia e la riparazione del Dna“.

Non è quindi un trattamento medico legato a malattie. Si tratta di una terapia molto in voga nel mondo delle celebrità, volta a migliorare la condizione cellulare e contrastare i segni del tempo.

I benefici del Nad spiegati dalla showgirl

Durante il trattamento, Belen Rodriguez ha condiviso alcuni momenti insieme al medico, pubblicando una serie di stories su Instagram tra sorrisi e leggerezza. Già in passato aveva mostrato una situazione simile, spiegando nel dettaglio i motivi della scelta.

Secondo quanto dichiarato dalla conduttrice: “Alcuni benefici del Nad includono: miglioramento dell’energia cellulare, supporto alla riparazione del Dna, promozione della rigenerazione cellulare, rallentamento dei segni dell’invecchiamento, miglioramento della lucidità mentale, della concentrazione e della memoria, miglioramento della sindrome da affaticamento cronico, miglioramento del funzionamento del sistema immunitario, protezione del fegato dagli effetti dell’alcol“.