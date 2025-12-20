Natalia Paragoni e Andrea Zelletta svelano il sesso del secondo figlio con un video intimo e originale condiviso sui social.

Dopo aver annunciato a inizio dicembre di essere in attesa del loro secondo figlio, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta tornano a sorprendere i fan con un gender reveal decisamente fuori dagli schemi. Niente feste scenografiche, palloncini o fiocchi colorati: la coppia ha scelto di condividere questo momento speciale nella semplicità della loro casa, con un video pubblicato sui social dal tono intimo e divertente. Ecco, a seguire, il sesso del nuovo arrivo in casa Zelletta-Paragoni.

Il ricordo della nascita della prima figlia Ginevra

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta avevano raccontato a Verissimo delle emozioni vissute alla nascita della loro primogenita, Ginevra. L’influencer aveva detto: “Ho fatto un parto naturale e tutti dicono che è stato bellissimo, anche se è stato faticoso come tutti i parti“.

L’ex tronista di Uomini e Donne, visibilmente toccato dall’esperienza, aveva aggiunto: “Ho assistito a tutto ed è stata l’esperienza più bella della mia vita, unica. Ho tagliato anche il cordone ombelicale. Per Natalia è stata tosta, ma è finita con un’esplosione d’amore“.

Un gender reveal casalingo per il secondo bebè: il video

Il video, pubblicato sui social il 20 dicembre 2025, riprende Natalia Paragoni e Andrea Zelletta mentre rivelano il sesso del loro secondo nascituro. Andrea dice: “Ho in allegato il test del dna fetale da lei seguito. È pronta?“, rivolgendosi alla compagna.

Lei risponde coinvolgendo la figlia Ginevra: “Vediamo se è fratellino o sorellina?“. Dopo alcuni momenti di suspence per decifrare l’allegato, arriva l’annuncio tanto atteso: “Femminuccia“. La didascalia del video pubblicato su Instagram è semplice e affettuosa: “Andrea beato fra le donne. Non vediamo l’ora“. Un gender reveal che richiama l’annuncio della seconda gravidanza fatto poco tempo prima, sempre con tanta ironia e naturalezza.