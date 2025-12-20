Will Rush, ex concorrente di X Factor UK e attore di Waterloo Road, è morto a 31 anni. Il toccante annuncio della madre Debbie.

Dopo un anno pieno di morti molto famose che hanno scosso il mondo dello spettacolo, arriva un’altra tragica notizia dal Regno Unito. Will Rush, ex volto noto della televisione britannica e concorrente di The X Factor UK, è morto all’età di 31 anni. Sua madre, l’attrice Debbie Rush ha condiviso la notizia della scomparsa con un messaggio pubblicato su Instagram.

Addio Will Rush: la sua partecipazione a X Factor e la recitazione

Will Rush si era fatto conoscere dal grande pubblico in due ambiti diversi: la musica e la recitazione. Dal 2009 al 2012 ha interpretato il ruolo di Josh Stevenson nella serie televisiva britannica Waterloo Road. Successivamente, nel 2017, ha preso parte alla miniserie Friday on My Mind, dove ha vestito i panni del musicista australiano George Young.

Nel 2016 ha partecipato alla tredicesima edizione di The X Factor UK. Durante le audizioni ha cantato “Lush Life” di Zara Larsson accompagnandosi con la chitarra. Dopo essere stato selezionato per la fase successiva, ha preso parte alla sfida delle sei sedie, dove ha presentato un brano originale scritto durante il boot camp.

Il giudice Simon Cowell ha commentato dicendo che gli piaceva Will, ma ha definito la sua performance “non divertente”, ricevendo i fischi del pubblico. Successivamente ha pubblicato altri brano.

Il messaggio della madre sui social

Debbie Rush ha annunciato la morte del figlio con parole piene di dolore: “Il nostro bellissimo bambino, William, è mancato il 17 dicembre“. Nel messaggio condiviso su Instagram, l’attrice ha sottolineato un gesto di estrema generosità compiuto dal figlio: “Anche nel nostro momento più buio, William ha dato il dono più prezioso di tutti. Essendo un donatore di organi, ha dato speranza e vita ad altre famiglie, pensando agli altri fino alla fine. La sua gentilezza e il suo amore saranno per sempre parte della sua eredità“.