Dopo la fine del Grande Fratello, Cristina Plevani condivide un sincero sfogo sui social: dalla delusione per il poco spazio al rapporto con Simona Ventura.

Il Grande Fratello è finito, ma le polemiche no. Dopo la chiusura del reality, Cristina Plevani ha deciso di condividere con i suoi follower un lungo sfogo social in cui ha raccontato, con grande onestà, il suo percorso. Un’esperienza desiderata, conquistata dopo la vittoria a L’Isola dei Famosi, ma vissuta anche con momenti di forte delusione e amarezza…

Cristina Plevani dopo il Grande Fratello: il suo sfogo social

“Musica nelle orecchie, rigorosamente anni 80’, provo a mettere insieme i pensieri su questa mia esperienza al Grande Fratello“, ha scritto Cristina Plevani, iniziando un racconto autentico e senza filtri. Ha ammesso di aver ottenuto il ruolo solo perché reduce dal successo a L’Isola dei Famosi: “Se non avessi vinto l’Isola dei Famosi 25 anni dopo il mio Grande Fratello, questo ruolo non l’avrei mai avuto ed io non avrei mai osato propormi. L’ho desiderato tanto“.

Tuttavia, ciò che l’ha colpita di più è stata la percezione di una gerarchia nei ruoli tra panelisti e opinionisti, evidenziata da un episodio che coinvolge Sonia Bruganelli. “Panelista o opinionista. Non chiedetemi la differenza, non la so, ma da una risposta che una sera Sonia diede (ridendo, ma…) a Floriana rispondendo al suo “Salutiamo l’altra panelista”, lei rispose “voi siete i panelisti io l’opinionista”, ho capito che eravamo un gradino sotto. C’è sempre una gerarchia di ruoli. In tutto. Basta esserne consapevoli, prenderne atto e cercare comunque di fare del proprio meglio“.

Ha confessato di essersi sentita spesso messa da parte: “Pensavo di parlare di più? Sì. Sì sì sì e ancora si. Ero piena di riflessioni durante la puntata, ovvio che avrei espresso ogni pensiero che mi passava per la testa. Ci sono stati dei post puntata dove entravo in camerino con le lacrime agli occhi che non smettevano di scendere nemmeno il giorno dopo sul treno. Mi sono sentita inutile, sminuita, un contentino. Non comprendevo, non capivo. “. Fortunatamente, la sua maturità le ha permesso di affrontare la situazione con lucidità.

Il rapporto con la conduttrice Simona Ventura

Nonostante tutto, Cristina Plevani guarda con gratitudine a questa esperienza. A chi le ha chiesto se, sapendo del poco spazio, avrebbe accettato lo stesso, ha risposto: “Oggi rispondo sì. Parliamo di Canale 5 e in prima serata, non sono pazza“.

Ha seguito il programma con impegno, preparandosi a ogni puntata e confrontandosi con l’autrice di riferimento. Ha apprezzato il clima tra colleghi e ha speso parole gentili per Simona Ventura: “Gentile e sempre un sorriso e qualche battuta durante i fuori onda. Anche questo non è scontato. No, non siamo amiche da pacca sulla spalla. Oltre al vederci in studio, non abbiamo avuto nessun rapporto ma è una delle prime che mi voleva lì con lei“. Ha anche sottolineato il buon rapporto con Ascanio e Floriana, parlando di un ambiente privo di prime donne e basato sul rispetto reciproco. Dunque il bilancio, nonostante le difficoltà, è positivo.