Grande Fratello 2025: chi ha vinto l’edizione del reality condotto da Simona Ventura

La lunga avventura del Grande Fratello 2025 si è chiusa con una finale carica di tensione, emozioni e colpi di scena. Dopo mesi di convivenza forzata, strategie, legami nati sotto le telecamere e momenti di fragilità condivisa, il pubblico da casa è stato chiamato a scegliere chi meritasse davvero la vittoria e questa volta i pronostici si sono dimostrati attendibili. In studio, l’atmosfera era elettrica e l’attesa palpabile: solo uno dei protagonisti sarebbe riuscito a spegnere le luci della Casa portandosi a casa il titolo. Ma prima dell’annuncio definitivo, il percorso verso il traguardo si è rivelato tutt’altro che scontato.

Una finale combattuta tra televoti e scelte decisive

La finalissima del Grande Fratello 2025 è andata in onda giovedì 18 dicembre in prima serata, con Simona Ventura al timone dell’ultima puntata di questa venticinquesima edizione. A contendersi la vittoria sono stati tre superfinalisti molto diversi tra loro, ma accomunati da un forte seguito: Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Giulia Soponariu.

Il primo colpo di scena arriva con il televoto flash che decreta il terzo classificato. A un passo dal sogno, è Jonas Pepe a dover abbandonare la Casa come meno votato dal pubblico, lasciando così il confronto finale tutto al femminile. Dopo l’uscita di scena di Jonas, le luci della Casa si spengono definitivamente e l’attenzione si sposta in studio, dove Anita Mazzotta e Giulia Soponariu attendono il verdetto finale visibilmente emozionate.

Chi ha vinto il Grande Fratello 2025

È Simona Ventura ad annunciare il nome della vincitrice del Grande Fratello 2025: Anita Mazzotta. La proclamazione scatena l’entusiasmo in studio e tra i concorrenti, con Anita che viene subito raggiunta dall’abbraccio dei suoi compagni d’avventura, compreso Jonas Pepe.

Ventisei anni, nata a Brindisi ma residente a Milano, Anita lavora come piercer e il suo percorso nel reality è stato segnato da un dolore profondo. Nell’ottobre 2025, infatti, ha dovuto affrontare la morte della mamma, lasciando temporaneamente la Casa. Una scelta difficile, seguita però da un ritorno carico di significato: “Sono stati giorni difficili, ci tenevo che i miei compagni sapessero quello che è successo. Sono di nuovo qui per volontà sua e per volontà mia”, aveva raccontato una volta rientrata in gioco.

Nel corso delle settimane, Anita ha mostrato fragilità e forza, trovando anche l’amore accanto a Jonas Pepe, con cui ha iniziato una relazione all’interno della Casa. Durante la finale, a rendere il momento ancora più intenso, la sorpresa delle sue amiche e di Vincent, il compagno di sua mamma, che hanno voluto sostenerla nel momento più importante. Un percorso personale e televisivo che ha convinto il pubblico, portandola alla vittoria finale del Grande Fratello 2025.